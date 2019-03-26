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好朋友5個行為讓你哭笑不得　偷拍睡覺醜樣、生日當天惡作劇　

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編輯／　Duke

每個男生的身邊，一定都有幾個很要好的朋友，不過，這些好朋友當中，卻有人會做出一些讓人傻眼的事情，讓你都分不清楚，這些人到底是好朋友還是損友，下面就帶各位介紹5個，讓自己傻眼的事情吧！

1.上課打瞌睡，好友偷拍睡覺醜樣

相信這點很多人都遇過，有時熬夜太累，隔天上課打瞌睡，好友卻拍下睡覺的醜樣，然後趁你不注意上傳社群，導致自己理智線斷裂。

▲好友行為。（圖／翻攝自Unsplash）

▲好友偷拍睡覺醜樣。（圖／翻攝自Unsplash）

2.機車被貼滿便利貼

不知道是不是人緣太好，好友總是喜歡惡作劇，像是生日當天，好友不是幫你慶生，而是在機車上貼滿便利貼，寫一些祝福的話語，而當下真的會哭笑不得。

▲好友行為。（圖／翻攝自Unsplash）

▲被貼滿便利貼。（圖／翻攝自Unsplash）

3.明明說好約幾點，到了那邊好友還沒出門

可能約看電影或出去玩，說好這個時間點碰面，不過，到了之後沒看到人，打給好友才發現他還沒出門，而當時心裡想的都是，「下次我不要再這麼早出門了」！

▲好友行為。（圖／翻攝自Unsplash）

▲好友大遲到，只能在一旁等待。（圖／翻攝自Unsplash）

4.遇到喜歡的女生，好友幫倒忙

中午吃飯遇到喜歡的女生坐在對面，但因為不敢表白，所以好友在旁邊幫你擅自搭話，使雙方變得很尷尬，到最後留下不好的印象。

▲好友行為。（圖／翻攝自Unsplash）

▲好友想幫忙，卻造成反效果。（圖／翻攝自Unsplash）

5.好友睡過頭，怎麼叫也叫不醒

有時候早上約好要看比賽，到餐廳裡打給好友，才發現好友睡死了，怎麼叫也叫不醒，最後自己孤獨的坐在餐廳，真的會讓人很生氣。

▲好友行為。（圖／翻攝自Unsplash）

▲怎麼叫都叫不醒。（圖／翻攝自Unsplash）

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關鍵字：

好友, 行為, 傻眼, 哭笑不得, 惡作劇, 睡死, 遲到
fashion.net

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