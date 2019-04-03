萬寶龍花8年打造大勢男香！ 氣味、外型都是精品級，一噴必愛上

▲萬寶龍全新「大勢男香」，從裡到外都能滿足品味男士。（圖／品牌提供）

時尚中心／台北報導

不論是在職場或約會時，都想留下好印象嗎？那快準備好MONTBLANC（萬寶龍）全新推出的Explorer探尋旅者淡香精，由三位調香師走訪世界各地，將不同地方的珍稀材料集結而成，再加上品牌百年皮革技術打造的外包裝，任一細節都是精品等級，試過絕對會愛上。

▲前、中、基調取自世界上三地的珍稀材料製成（圖／翻攝自MONTBLANC IG）



萬寶龍在2011年推出超人氣的傳奇系列香氛，經過8年的時間醞釀，由巴黎香水學校奇華頓（Givaudan）旗下三位調香師，將義大利佛手柑作為基調，中調則以海地的香根草凸顯男性陽剛魅力，還有來自印尼的廣藿香，因特有的皮革香與可可香，賦予嗅覺堆疊層次感，襯托紳士的優雅質感。

▲六角星、皮革，都傳遞出萬寶龍品牌經典與精神。（圖／翻攝自MONTBLANC FB）

淡香精的外包裝承襲萬寶龍百年來的精湛工藝，瓶身外的類皮革保護套，採用自1926年來的motif saffiano技術。鑲嵌瓶身、瓶底的六芒星圖案，除了是品牌標誌，更代表著歐洲聖山白朗峰，從香味到瓶身，皆能滿足男性不斷探索、渴望挑戰的雄心。





▲齒輪狀的瓶蓋，則能聯想到手錶的機械結構。（圖／翻攝自MONTBLANC FB）

金屬色的瓶蓋，靈感來自萬寶龍手錶的精密齒輪，將機械陽剛風格融入包裝設計，為現代線條注入一絲復古氣息。淡香精盒身，則是在法國製造，以低調灰色調包裝，加入皮件經典的Saffiano紋理，是品味男士旅行在外的必備香氛，一拿出來、噴上肌膚，就能散發獨特魅力，讓每段旅程更顯不凡。

▲萬寶龍Explorer探尋旅者淡香精 100ML，售價3,300元，即日起能在全台鋒恩香水專櫃買到。（圖／品牌提供）

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