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王大仁、LV創意總監都是狗奴！時裝設計師與他們萌度爆棚的毛小孩

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不止在Instagram發佈與寵物的生活照，甚至開設寵物專屬帳號，每日有專人伺候，哪些時裝設計師，私下其實是超級狗奴？

Thom Browne

Thom Browne的毛孩子Hector Browne是一隻剛毛臘腸犬，自從有了Hector之後，幾乎所有的設計靈感以及元素都圍繞著心愛的毛孩子從毛衣上的圖騰，Hector 形狀的臘腸狗包到一系列的Hector Browne犬用服飾系列。

▲設計師寵物 。（圖／翻攝自IG@nicolasghesquiere）

除此之外Thom也有為Hector註冊一個IG帳號叫@hectorbrowne

Marc Jacobs

說到幸福的毛孩，勢必要提到Marc Jacobs的毛孩Neville Jacobs，一隻擁有IG粉絲超過21萬人的牛頭梗，Marc對他的寵溺讓好多人直呼讓我當一天Neville都願意，Neville的IG曬著各種池畔慵懶，乘坐私人飛機旅遊與名模們合影

▲設計師寵物 。（圖／翻攝自IG@nicolasghesquiere）

在2016年的時候Marc還為Neville出了一本書《Neville Jacobs: I'm Marc's Dog》，還為他辦了一場簽書會。

Nicolas Ghesquière

Louis Vuitton創意總監Nicolas Ghesquière 擁有兩隻純黑的拉布拉多犬Leon與Achille，Nicolas時常在IG放出許多犬大哥Leon的啃咬破壞作品

▲設計師寵物 。（圖／翻攝自IG@nicolasghesquiere）

比如說Nicolas的護照跟眼鏡，還有最近Louis Vuitton跟Grace Coddington合作推出的貓狗插畫包款也在啃咬的範圍裡！

Alessandro Michele

Gucci的鬼才創意總監Alessandro Michele擁有兩隻波士頓梗犬，沒有錯他們就是之前Gucci為慶祝中國狗年時推出了限定系列的兩位主角Bosco and Orso，主人寵愛到推出的系列品項大約有63件相關商品。

▲設計師寵物 。（圖／翻攝自IG@nicolasghesquiere）

Alexander Wang

服裝作品總是俐落以及使用各種黑來呈現的臺裔美籍設計師王大仁，養了一隻毛髮也能用俐落來形容的迷你杜賓犬Uni，在王大仁的IG裡面也可以看到Uni被打扮的也很運動潮流。

▲設計師寵物 。（圖／翻攝自IG@nicolasghesquiere）

Donatella Versace

Versace創意總監Donatella的愛犬Audrey Versace，喔不～應該說他是Donatella的老闆跟摯友，千萬不能在Donatella面前說Audrey是一隻狗，作為站在時尚精品第一線的Audrey也有自己的IG帳號跟大家分享他的各種精品開箱文與生活，非常寵愛Audrey的Donatella也在中國新年狗年的時候以Audrey為謬思出了一系列的商品與影片。

▲設計師寵物 。（圖／翻攝自IG@nicolasghesquiere）

Charlotte Olympia

復古俏皮、風格強烈，經典懷舊是Charlotte Olympia品牌可讓人立即脫口而出的幾個形容詞，仔細的觀看Charlotte的IG可以發現他兩隻長相奇特的毛孩，一隻是長得像星際大戰楚巴卡親戚的布魯塞爾格里芬犬，名叫Spider

▲設計師寵物 。（圖／翻攝自IG@nicolasghesquiere）

另一隻則是巴哥犬跟西施犬混血的Boo，他也有自己的IG帳號（@boothepugzu），沒想到巴哥混西施會這麼的可愛啊！

Pieter Mulier

Raf Simons的得力左右手，現為Calvin Klein的男女裝創意總監的Pieter Mulier，常常能夠在他的IG發文中看到他的寶貝大寵物 Baby John John，他是一隻全黑的德國短毛指示犬，John John的大片耳朵真的非常萌啊！

▲設計師寵物 。（圖／翻攝自IG@nicolasghesquiere）

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／IG

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