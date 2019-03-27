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SNOOPY當郵差太萌了！日本郵局限定史努比新品可愛又便宜

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編輯／JJ　圖／翻攝自Dtimes

日本郵局經常推出可愛的聯名限定商品，尤其是「龍貓包」更是每年必搶，現在許多人去日本，已經把郵局當作是掃貨的行程之一了！今年三月推出了SNOOPY周邊商品第二彈，每樣商品都好實用，而且價錢都很親民，如果搶得到的話直接全包走也不浮誇！

▲日本郵局史努比周邊。（圖／翻攝自Dtimes）

這一次的SNOOPY限定商品主題是擔任小郵差的SNOOPY，負責將充滿幸福的信件傳遞給大家，這些原創圖樣都超級可愛！下面這個SNOOPY托特包，除了可愛之外，它還能整個收納起來，將體積減小，出門遊玩時非常方便～售價是1,380日圓（約不到NT＄400），真的很經濟實惠。

▲日本郵局史努比周邊。（圖／翻攝自Dtimes）

而下面這款淺卡其色的收納包，可以當作化妝包使用，也能當作包中包使用！兩邊的夾層收納功能滿點，放在大包包裡面就能讓錢包、鑰匙、票卡都乖乖待好了，收納包內裡也不馬虎，是滿版SNOOPY的圖案，售價1,200日圓（約NT＄340）。

▲日本郵局史努比周邊。（圖／翻攝自Dtimes）

票卡夾對於通勤族來說是絕對不可缺少的日常小物，不如就讓SNOOPY來每天陪你上下班吧！刺繡的質感非常好，售價也才不到NT＄250，整個物超所值～

▲日本郵局史努比周邊。（圖／翻攝自Dtimes）

三個一組的吸鐵書夾組（約NT＄200），有查理布朗、SNOOPY還有糊塗塔克，而且功能也是三合一，可當作書夾之外，還能當作耳機捲線器，夾在書頁側邊還能當筆套！

▲日本郵局史努比周邊。（圖／翻攝自Dtimes）

最後這款小物收納盒（約NT＄250）直徑約9.5公分，別看他小小的，這拿來裝耳機、充電線超好用！

▲日本郵局史努比周邊。（圖／翻攝自Dtimes）

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關鍵字：

日本, 郵局, 史努比
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