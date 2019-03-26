櫻花布丁蛋糕、拳頭大鮮乳泡芙　SOGO北海道展夢幻甜點大集合

記者蔡惠如／台北報導

又到了一年一度SOGO北海道美食展的時刻，春天正好是甜點的季節，今年一共邀請91間日本廠商來台，其中有20間初登場，而年年熱賣的北海道霜淇淋、蘋果與明太子，價格也比去年降了5%至10%，不用坐飛機就能吃到道地美食，快來看看有什麼話題甜點吧！

BAKE DE ARLES 巨大泡芙

想要充分沈浸在泡芙喜悅中，比拳頭還大的巨大泡芙一定要試一試！以北海道當地小麥粉與鮮雞蛋製成，再搭配鬆軟滑順的奶油，兼顧鮮奶的濃郁與小麥的氣味，感覺身心都被療癒了。

▲巨大泡芙2入300元。（圖／SOGO提供）

komamo 青森現做蘋果派

使用青森縣產的紅玉與富士蘋果，加上酥酥脆脆的派皮，酸甜有層次的口感，而且是在攤位現烤出爐，熱熱的溫度更好吃。

▲青森蘋果派，售價600元。（圖／SOGO提供）

▲蘋果燒麻糬派，售價150元，5入售價500元。（圖／SOGO提供）

あいすの家夕張哈密瓜霜淇淋

採用天然無添加的北海道奶品，加上知名的夕張哈密瓜，甜蜜濃郁的口感有別於一般的霜淇淋，一向是北海道展的熱門商品，今年也以比去年更划算的價格登場，單支售價120元展場限定。

▲夕張哈密瓜霜淇淋，單支售價120元。（圖／SOGO提供）

櫻草莓布丁蛋糕

充滿濃濃的春日浪漫粉紅色，用草莓為內餡，加上滑順的布丁口感，就算是不喜歡吃甜點的人也很好入口，視覺上也療癒滿滿。

▲櫻草莓布丁蛋糕，直徑12公分售價990元。（圖／SOGO提供）

玫瑰蘋果塔

使用日本青森產的蘋果，再搭配手工自製的果醬餡料，搭配鬆軟厚實的餅皮，採用片片蘋果層層堆疊，變成一朵玫瑰花型，外型超浪漫，當伴手禮也很適合。

▲玫瑰蘋果塔售價120元。（圖／SOGO提供）