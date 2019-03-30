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韓妞最瘋的5款「白老爹鞋」　內增高又耐看，和男友一起穿剛剛好

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小白鞋就是穿不膩！耐看又好搭，2019年又有哪些小白鞋熱賣呢？這邊特搜韓國代購近期爆款TOP5，有好幾雙是大勢老爹鞋呢～趕緊往下看！

▲韓妞白老爹鞋。（圖／美人圈）

AIR FORCE 1 SAGE

想說NIKE AIR FORCE有什麼好囂張的？明明就出很久了！這款是改良版的AIR FORCE 1，鞋底增加厚度，穿上後雙腳看起來更加修長，比例更好！

▲韓妞白老爹鞋。（圖／美人圈）

Puma RS-X Core 

泫雅一穿就爆賣！前一陣子大家瘋狂的紅綠配色已退燒，最近大熱話題是泫雅最新PUMA著用款，一樣有增高，多了深色的線條讓鞋身看起來更加修長，鞋帶也改為近期流行的粗繩款！

▲韓妞白老爹鞋。（圖／美人圈）

Fila pantera 99

去韓國就是要買FILA！近期高討論度的是這款pantera 99，屬於奶油米白色系，不少韓妞表示：「顏色很耐看，且更不挑季節與穿搭！」更棒的是，這款可當情侶鞋喔～

▲韓妞白老爹鞋。（圖／美人圈）

Reebok royal bridge 3.0

Reebok準備燒光大家的荷包！不僅在台推出粉嫩款，韓國更有溫柔粉嫩奶茶色～是非常舒服淡雅的顏色，很適合清新穿搭中帶點個性的女生，且這雙有增高5公分呢！

▲韓妞白老爹鞋。（圖／美人圈）

New balance 608 

除了IU腳踩的NB新鞋款，608系列推出全新配色，這雙老爹鞋大面積為白色，配上大器的黑、紅，耐看又中性，活力與個性兼顧，還超級耐看～

▲韓妞白老爹鞋。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自IG@sneakerssloversind、@jdsportsit、泫雅IG、@so_j_so、reebok、new balance

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早春韓星私服小白鞋穿搭圖鑑！加碼特搜4雙韓國爆款、本季必收小白鞋！

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2019「老爹鞋」必買推薦！adidas、NIKE、FILA、REEBOK、New Balance新品特搜，加碼如何穿搭~

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

韓妞, 老爹鞋, 小白鞋
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