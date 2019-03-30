韓妞最瘋的5款「白老爹鞋」　內增高又耐看，和男友一起穿剛剛好

小白鞋就是穿不膩！耐看又好搭，2019年又有哪些小白鞋熱賣呢？這邊特搜韓國代購近期爆款TOP5，有好幾雙是大勢老爹鞋呢～趕緊往下看！

AIR FORCE 1 SAGE



想說NIKE AIR FORCE有什麼好囂張的？明明就出很久了！這款是改良版的AIR FORCE 1，鞋底增加厚度，穿上後雙腳看起來更加修長，比例更好！

Puma RS-X Core

泫雅一穿就爆賣！前一陣子大家瘋狂的紅綠配色已退燒，最近大熱話題是泫雅最新PUMA著用款，一樣有增高，多了深色的線條讓鞋身看起來更加修長，鞋帶也改為近期流行的粗繩款！

Fila pantera 99

去韓國就是要買FILA！近期高討論度的是這款pantera 99，屬於奶油米白色系，不少韓妞表示：「顏色很耐看，且更不挑季節與穿搭！」更棒的是，這款可當情侶鞋喔～

Reebok royal bridge 3.0

Reebok準備燒光大家的荷包！不僅在台推出粉嫩款，韓國更有溫柔粉嫩奶茶色～是非常舒服淡雅的顏色，很適合清新穿搭中帶點個性的女生，且這雙有增高5公分呢！

New balance 608

除了IU腳踩的NB新鞋款，608系列推出全新配色，這雙老爹鞋大面積為白色，配上大器的黑、紅，耐看又中性，活力與個性兼顧，還超級耐看～

文／美人圈 圖／翻攝自IG@sneakerssloversind、@jdsportsit、泫雅IG、@so_j_so、reebok、new balance

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