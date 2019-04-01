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水腫腿有救了！躺在床上就能做，簡單5動作瘦回仙女腿

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不想花時間上健身房、出門運動，但是又想讓自己有雙仙女腿？！尤其對於現代人的飲食、作息習慣，多半女生也都會有水腫型胖腿～

▲消水腫。（圖／美人圈）

以下就來介紹幾個不需要任何器材就能做的簡易瘦腿操，趕快趁這次夏天的短褲、短裙來臨前，每天睡前堅持個5分鐘搞定仙女腿～

動作1：空中腳踏車

大家都熟悉的一招～平躺後腳向上騰空踩腳踏車姿勢，踩個2分鐘，這動作「一定要慢」！瘦腿的同時還可以練到肚子～

▲消水腫。（圖／美人圈）

動作2：仰臥抬腿

一樣維持平躺姿勢，腹部發力並將腿舉直向上抬，抬起後再慢慢放下，腿不要著地，可以同時鍛鍊到臀部、腿部！一共做20下，每10下就休息一分鐘。

▲消水腫。（圖／美人圈）

動作3：靜態臀橋

平躺姿勢，用屁股發力往上慢慢抬，並和身體保持直線，來回做30下，一樣可以同時鍛鍊到臀部以及腿部喔～

動作4：側臥抬腿

做好側躺的姿勢後，主要以腰部和大腿內側的地方用力，並往上慢慢抬起，每隻腳各做30下，可以瘦腰的側邊以及大腿內側的肥肉。

▲消水腫。（圖／美人圈）

動作5：腿貼壁開合

最後的緩和操！跟抬腿一樣靠牆壁和身體呈現90度，但腿開合時也一定要慢，太快沒用！而在開腿時吸氣、合腿時吐氣，做30下即可。

▲消水腫。（圖／美人圈）

小建議：做完以上所有的運動後，最好還是按摩、揉個腿3分鐘舒緩一下腿部肌肉，另外，如果平常就很容易水腫的人，盡量避免掉熬夜以及重口味的食物，也可以透過黃瓜、薏仁、紅豆水等來消除水腫喔～

▲消水腫。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自OneHallyu、xuehua.us、小紅書＠VIVID、SoniaSuiOfficialFanPage fb

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

水腫, 消水腫, 瘦腿, 瘦身
fashion.net

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