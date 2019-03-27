金庫沉睡60年的名錶重見天日　台灣首展　

▲拍賣市場首見的1940年代訂製款江詩丹頓三問日期逆跳腕錶，估價約12,450,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行富藝斯（Phillips）將於5月11日於瑞士舉辦「名錶薈萃─日內瓦IX」拍賣，今引進當中40件總值約2.5億元的名錶，聯合保時捷新北經銷商尚騰汽車舉辦預覽會，亮點是一只首度現身拍賣會、已在金庫沉睡60年的江詩丹頓（Vacheron Constantin）的1940年代三問萬年曆日期逆跳錶。

過去這只錶唯一的紀錄是黑白照片，本尊首度曝光就選在鐘錶市場成熟的台灣。其來歷與工藝一樣傳奇，源自人稱「Don Pancho」的成功西班牙商人所有，他在智利採礦致富，1935年向江詩丹頓訂製當時看來前衛的酒桶錶，配備複雜功能三問功能與日期逆跳，品牌於1940年交貨。

他於1947年過世後，此錶在金庫沉睡了60年，因南美洲天氣溼熱，後代發現時面盤已相當斑駁，歷經江詩丹頓團隊修復，今日才得以重見天日，是世上所知1940年前具日期與三問功能錶款3只中的1只。

▲1987年製的George Daniels三問萬年曆懷錶，估價約46,710,000元起。

而全場估價最高的作品，是獨立製錶師始祖George Daniels打造的三問萬年曆懷錶，這款1987年製造的懷錶從手繪稿設計、零件組裝，全由手工完成，具三問萬年曆、逆跳日期，以及他於1975年發明、爾後被OMEGA（歐米茄）採用的同軸擒縱陀飛輪裝置，堪稱他生涯高峰的代表作。此懷錶在他一生中從未出售，直到他過世後才於2012年首見於市場，此次在富藝斯拍賣會再現蹤，成為錶迷討論焦點。

▲同場展出約1950年製的勞力士型號8171全曆錶（上）估價約12,450,000元起，百達翡麗1940年代型號1436的玫瑰金追針計時錶估價約9,340,000元起。