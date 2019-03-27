fb ig video ETtoday search mobile

金庫沉睡60年的名錶重見天日　台灣首展　

> >

▲▼ 富藝斯。（圖／公關照）

▲拍賣市場首見的1940年代訂製款江詩丹頓三問日期逆跳腕錶，估價約12,450,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行富藝斯（Phillips）將於5月11日於瑞士舉辦「名錶薈萃─日內瓦IX」拍賣，今引進當中40件總值約2.5億元的名錶，聯合保時捷新北經銷商尚騰汽車舉辦預覽會，亮點是一只首度現身拍賣會、已在金庫沉睡60年的江詩丹頓（Vacheron Constantin）的1940年代三問萬年曆日期逆跳錶。

過去這只錶唯一的紀錄是黑白照片，本尊首度曝光就選在鐘錶市場成熟的台灣。其來歷與工藝一樣傳奇，源自人稱「Don Pancho」的成功西班牙商人所有，他在智利採礦致富，1935年向江詩丹頓訂製當時看來前衛的酒桶錶，配備複雜功能三問功能與日期逆跳，品牌於1940年交貨。

他於1947年過世後，此錶在金庫沉睡了60年，因南美洲天氣溼熱，後代發現時面盤已相當斑駁，歷經江詩丹頓團隊修復，今日才得以重見天日，是世上所知1940年前具日期與三問功能錶款3只中的1只。

▲▼ 富藝斯 。（圖／公關照）

▲1987年製的George Daniels三問萬年曆懷錶，估價約46,710,000元起。

而全場估價最高的作品，是獨立製錶師始祖George Daniels打造的三問萬年曆懷錶，這款1987年製造的懷錶從手繪稿設計、零件組裝，全由手工完成，具三問萬年曆、逆跳日期，以及他於1975年發明、爾後被OMEGA（歐米茄）採用的同軸擒縱陀飛輪裝置，堪稱他生涯高峰的代表作。此懷錶在他一生中從未出售，直到他過世後才於2012年首見於市場，此次在富藝斯拍賣會再現蹤，成為錶迷討論焦點。

▲▼ 富藝斯 。（圖／公關照）

▲▼ 富藝斯。（圖／公關照）

▲同場展出約1950年製的勞力士型號8171全曆錶（上）估價約12,450,000元起，百達翡麗1940年代型號1436的玫瑰金追針計時錶估價約9,340,000元起。

關鍵字：

富藝斯, Phillips, 江詩丹頓
fashion.net

熱門文章

木村拓哉超念舊！牛仔褲一穿20年、一生只談過2次戀愛

霧峰林家父子看準「藍寶堅尼錶」會漲價　目標：家族一人一只

女星跑時裝周要帶哪些東西？　江疏影公開包中8寶

HOT・Stuff／韓妞心中最潮女星Dara　設計好感度飆高桃花鞋

T恤用3國語言寫「請喝可口可樂」好幽默　GU新聯名超欠買

Basel 2019／勞力士「黃金水鬼王」耀眼登場　遊艇更酷帥

蕭敬騰大膽戴「垂墜絲巾耳環」　設計藏洋蔥愛情故事

超夢幻網美風Lady Nara泰菜餐廳　4月底統一時代登場

黃河開前門挺吳日云太空秀　露熱辣胸肌PK簡嫚書

OFF-WHITE辛普森萬元Tee　完全沒Logo挑戰「品牌迷思」

ET Fashion

推薦閱讀

談戀愛「最無聊」的星座男Top 4！處女愛碎念、金牛就是平平淡淡

精神科醫生認證：妳變胖是因為工作太認真、要求太高！

12星座男變心症狀！牡羊開始扯謊　巨蟹變暴躁

你的鬧鐘也長這樣嗎？TED講師：別再按「貪睡」，它會毀了你的一天 眼線到底畫在哪？「如何畫得對稱」最簡單眼線畫法公開 鈴木一朗10大金句「要比較的人，永遠是自己」　送給懷抱夢想的鬱悶上班族 顛覆完美星座戀人迷思　5大不對盤組合這樣化解 霧峰林家父子看準「藍寶堅尼錶」會漲價　目標：家族一人一只 Basel 2019／勞力士「黃金水鬼王」耀眼登場　遊艇更酷帥 「每想你一次，天上飄落一粒沙，從此形成撒哈拉」　關於愛情，三毛最美的10句話

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面