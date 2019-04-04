瘋狂發IG、吃飯裝不餓　南韓男生：喜歡的女生做這7件事大扣分

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每個人都會遇到心儀的對象，不過愛情剛要萌芽時，有些舉動的發生，卻會讓人大大扣分。南韓男生們就討論起，當女生做出這7件事時，再有好感也會馬上倒胃口，一起來看看！

Top 7 瘋狂發IG

現代人手機不離身，不過看到對方一直猛發IG，連雞毛蒜皮的小事都不放過，不禁想問一句，「到底有多閒？」、「一定要讓全世界知道你在幹嘛嗎？」因此南韓網友一致討厭這個行為，順利登上排行榜。

Top 6 吃完飯喝水漱口

不少人初次見面都會約在餐廳，但是一切看似順利，吃完飯到了最後一步，卻發現異性正在用水漱口，「是牙齒卡了多少菜渣？」瞬間分數扣光，其實不僅男生害怕這個動作，女生也是呢，約會時還需要多多注意了。

Top 5 無時無刻照鏡子補妝

「到底想多美？」南韓網友最受不了的行徑之一就是瘋狂補妝的女生，雖然外表很重要，但是過度在意，也會讓對方不知如何是好，所以女孩們自戀不能過頭，以免嚇跑對方。

Top 4 吃飯裝不餓

不少女生都以為小鳥胃會加分，其實現在男孩子反而喜歡真實不做作的女生，如果太過掩飾自己的食量，早晚有一天會破功呢！還不如一開始就輕鬆的約會，才是加分之道。

Top3 送禮物被拒絕

這一點看似蠻奇怪，不過南韓網友應該是討厭，每次送東西都被打槍的感覺吧。如果有好感的話，女孩們可以收下，再去補送東西，這樣比較沒有負擔，也可以拉近兩人的距離。

Top 2 愛說反話

大家都知道，全世界的女生多愛說反話，「沒生氣就是生氣了」，「不喜歡就是喜歡」。但是女孩們請注意，男生真的聽不懂反話啊。也難怪會讓兩人關係變得疏遠，所以反話少說為妙。

Top 1 玩很晚不想回家

南韓網友們一致認為，女生如果表現出，「想要繼續玩，不想回家。」這樣的舉動實在大大扣分，因為愛玩的女生實在無法變女友啊！

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