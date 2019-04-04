fb ig video ETtoday search mobile

瘋狂發IG、吃飯裝不餓　南韓男生：喜歡的女生做這7件事大扣分

> >

編輯／Ann 圖／官網劇照

每個人都會遇到心儀的對象，不過愛情剛要萌芽時，有些舉動的發生，卻會讓人大大扣分。南韓男生們就討論起，當女生做出這7件事時，再有好感也會馬上倒胃口，一起來看看！

Top 7 瘋狂發IG

現代人手機不離身，不過看到對方一直猛發IG，連雞毛蒜皮的小事都不放過，不禁想問一句，「到底有多閒？」、「一定要讓全世界知道你在幹嘛嗎？」因此南韓網友一致討厭這個行為，順利登上排行榜。

▲南韓。（圖／官網劇照）

Top 6 吃完飯喝水漱口

不少人初次見面都會約在餐廳，但是一切看似順利，吃完飯到了最後一步，卻發現異性正在用水漱口，「是牙齒卡了多少菜渣？」瞬間分數扣光，其實不僅男生害怕這個動作，女生也是呢，約會時還需要多多注意了。

Top 5 無時無刻照鏡子補妝

「到底想多美？」南韓網友最受不了的行徑之一就是瘋狂補妝的女生，雖然外表很重要，但是過度在意，也會讓對方不知如何是好，所以女孩們自戀不能過頭，以免嚇跑對方。

▲南韓。（圖／官網劇照）

Top 4 吃飯裝不餓

不少女生都以為小鳥胃會加分，其實現在男孩子反而喜歡真實不做作的女生，如果太過掩飾自己的食量，早晚有一天會破功呢！還不如一開始就輕鬆的約會，才是加分之道。

Top3 送禮物被拒絕

這一點看似蠻奇怪，不過南韓網友應該是討厭，每次送東西都被打槍的感覺吧。如果有好感的話，女孩們可以收下，再去補送東西，這樣比較沒有負擔，也可以拉近兩人的距離。

▲南韓。（圖／官網劇照）

Top 2 愛說反話

大家都知道，全世界的女生多愛說反話，「沒生氣就是生氣了」，「不喜歡就是喜歡」。但是女孩們請注意，男生真的聽不懂反話啊。也難怪會讓兩人關係變得疏遠，所以反話少說為妙。

Top 1 玩很晚不想回家

南韓網友們一致認為，女生如果表現出，「想要繼續玩，不想回家。」這樣的舉動實在大大扣分，因為愛玩的女生實在無法變女友啊！

▲南韓。（圖／官網劇照）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

愛情, 南韓, 網友, 感情, 好感, 扣分, 行為
fashion.net

熱門文章

【抽獎囉】Palladium超帥腰包要送給大家　快來留言

陳庭妮自認嘴唇最性感　搽DIOR水潤唇膏誘人親親

王大仁攜手UNIQLO　公開「內衣外穿」時尚法則

小S露腿站台NICOLE+FELICIA　林志玲讚「美」

香奈兒開幕趴！《鬼怪》金高恩露大腿　同場「阿使」李棟旭

懶婦開箱／掃地機器人自動清空集塵盒　讓妳遠離倒垃圾人生

說・流行／LV「輕軟行李箱」　吳亦凡拿著飛天超帥

別只有小白鞋！Converse推珊瑚橘、檸檬黃色　搭白襪超好看

法國300年老牌FAURE LE PAGE太幽默　小皮套裝什麼你猜不到

亮･珠寶／梵克雅寶花朵珠寶藏愛心　好迷人

ET Fashion

推薦閱讀

彭于晏、高以翔都落榜！　櫻花妹選出「2019台灣5大男神」

12星座4月愛情運勢大解析！金牛桃花暴增、水瓶伴侶間出現壓力

「愛情或許可以選擇，但思念不行」　讓人念念不忘的女生特質

單身女票選「初次約會地雷」！偷吃豆腐才第三、第一名踩中就沒下次 【奧斯塔羅】選一張牌，揭開你內心的秘密個性？ 被叫「資深男神」一秒傻眼！　李國毅強調：我外型都沒變 《雞不可失》女警李荷妮曾經胖到70公斤！9個減肥習慣成功變辣妹 瘋狂發IG、吃飯裝不餓　南韓男生：喜歡的女生做這7件事大扣分 只有今天！買YSL氣墊粉餅送小皮衣訂製包，快揪姊妹衝一波 九份輕旅行！2種行程讓人玩到瘋　到基隆看海、平溪逛老街

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面