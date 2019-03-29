想要氣質UPUP女孩看過來！超美顯白的「裸色系指甲」3選

今天想要來介紹我私藏的裸色系指甲油們~想要讓指甲穿上美麗的衣裳，讓自己的氣質提升，裸色是最好的選擇，也可以提亮膚色！要有好的氣色妝容打扮怎麼可以少了指彩的點綴呢~

UNT NV365 消失，永遠消失

春夏新色中最淺的顏色，原本以為擦起來會讓手看起來黑黑的，結果是意外的好看。像是濃濃的奶昔加了果色的滋味，非常具有香甜的春天氣息，擦起來彷彿做了光療一樣閃耀美麗～～

搭配它們的NV805太陽感-光基底護甲油，就像是光療中下層可以防止指甲斷裂、保護指甲。再疊上NV365，最後再擦上太陽釉亮保護膠，會增加指甲的厚度跟硬度，不容易讓指甲掉色。

PS:由於顏色較淺，記得塗抹兩層顏色更為均勻，比較適合皮膚較白皙的人及皮膚黝黑的人擦。

Butter LONDON 「噓!安靜MUM’ the world」

它的質感、色澤包裝，美到讓人無法自拔！最熱賣的No1 人氣色「噓！安靜 MuM’s the world 」完全就是我們裸色控的菜！

可可奶茶帶點粉色調讓手顯得更白更顯現，是不是已經愛上了呢～

它的刷頭偏大，好上手，一下子就可以把整個甲面塗滿。質地有一定的濃稠度，擦上第一層顏色就很飽和，不太需要擦到第二層。這光澤超令人滿意！很快乾，整體來說很省時～～

CHANEL #646

香奈兒推出了今年新品的#646，色調有點像是泰式奶茶色，帶點橘色調的裸色系指甲油。

擦一層比較薄透甲面看起來若影若現，像是果凍色（是一個可愛又不失氣質的顏色），擦兩層的甲面看起來更均勻跟飽和。

刷頭小，但是可以把邊邊小小細微的地方都刷得很漂亮，好上色、飽和度好、有光澤，讓整體質感提升UPUP，令人讚嘆不已！

希望你們會喜歡我的分享哦~

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※圖片+文字：Vogue 美人會 - 竹竹

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