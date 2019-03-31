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黑色控必搶！Yeezy Boost 700 V2第一雙黑魂配色即將來襲！

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編輯／Duke

過去幾個月發售的Adidas Yeezy Boost 700 V2有2款，分別為「Static」、「Geode」配色，繼上次Adidas CEO表示「今年將會發售超過20雙的Yeezy」後，根據IG@yeezymafia爆料，近期將會有一雙Adidas Yeezy Boost 700 V2「Vanta」發售，並且是黑魂配色。

即將發售的Adidas Yeezy Boost 700 V2「Vanta」，將會是一雙黑魂的鞋款，鞋底為黑色，搭配鞋身的絨毛面，並運用反光片來點綴，其中，這款鞋將會是Adidas Yeezy Boost 700 V2的第一雙黑魂配色，必定會引發一波搶購潮。

▲YEEZY BOOST 700 V2 VANTA。（圖／翻攝自IG@yeezymafia、Fightclub官網）

▲黑魂配色的Yeezy Boost 700 V2。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

過往的Yeezy系列鞋款，只要是黑魂的配色，都會成為眾人的必收鞋款，像是初代的Adidas Yeezy Boost 350「Pirate Black」或是Adidas Yeezy Boost 350 V2的黑魂款，都是非常火紅的人氣款。

▲YEEZY BOOST 700 V2 VANTA。（圖／翻攝自IG@yeezymafia、Fightclub官網）

▲初代Adidas Yeezy Boost 350黑魂配色，引起上千人的搶購潮。（圖／翻攝自Fightclub官網）

▲YEEZY BOOST 700 V2 VANTA。（圖／翻攝自IG@yeezymafia、Fightclub官網）▲YEEZY BOOST 700 V2 VANTA。（圖／翻攝自IG@yeezymafia、Fightclub官網）

▲兩款Adidas Yeezy Boost 350 V2發售後，再轉售市場的價格都居高不下。（圖／翻攝自Fightclub官網）

目前Adidas Yeezy Boost 700 V2「Vanta」還沒有具體的發售時間，不過，依最近Yeezy系列的發售速度，相信這款黑魂配色不久之後，將會向眾人揭開神秘的面紗。

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關鍵字：

Adidas, YeezyBoost, 黑魂, 700V2, 350V2
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