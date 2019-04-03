《雞不可失》女警李荷妮曾經胖到70公斤！9個減肥習慣成功變辣妹

《雞不可失》想必大家都追了吧？！除了好笑的劇情之外，最讓人眼睛一亮就是飾演母老虎女警的李荷妮，沒想到戲中MAN到爆炸的她，戲外居然是個超級辣妹，而且還是南韓小姐！

而這麼火辣誘人的身材，但卻沒想到李荷妮居然是易胖體質，從小就肉肉的她，也是靠一系列的努力，才獲得這樣的噴血曲線，快讓我們一起學習筆記，只要有心絕對能瘦呀～

努力控制飲食

李荷妮說自己從小就是易胖體質，看到漂亮的衣服都穿不下去，後來激起她的決心，靠努力控制飲食，才慢慢變瘦，她說一開始減肥最難的就是控制飲食和食慾，但只要做的到這件事，就代表妳成功一半了。

長期吃素

因為李荷妮的弟弟的身體不好，不能分解蛋白質，所以貼心的李荷妮就陪著弟弟一起不吃肉，就養成長期吃素的習慣，而李荷妮也曾經在節目中公開瘦身食譜：主要以堅果、石榴和馬鈴薯所作成的沙拉為主，還有一些原味海苔、小番茄和豆腐為主，至於飯麵等精緻澱粉類的食物，就盡量不吃。

不吃任何醬料

沒錯！毫無存在感的醬料，就是讓妳變胖的原因，重鹹的醬料除了熱量高之外，還會讓妳水腫，所以李荷妮說自己是從來不吃任何醬料的，因為沒必要，這些只會讓自己發胖。

不喝含糖飲料

想要減肥就不要喝任何含糖的飲料，李荷妮尤其避免喝汽水，因為汽水超甜而且對身體不好，而她也鼓勵想減肥的人，一定要多喝水，才能幫助身體新陳代謝，若不愛喝沒味道的水，那就在水裡加入一些黃瓜檸檬或是莓果類，讓水變得比較好喝。

自製營養蔬果汁

李荷妮平時也會自己打蔬果汁來喝，而她也曾公開自己的蔬果汁食譜為：1/2顆蘋果、大番茄一顆、黃瓜1/2個、菠菜些許、甘藍菜3~4片、芹菜一支、香蕉一根，熱量低營養均衡，重點是又有飽足感，能夠代替一餐。

養成運動的習慣

李荷妮說想減肥，除了靠飲食之外，請一定要堅持運動，任何運動都好，就是要養成運動的習慣，因此像是她一有空就會去健身房做有氧和重訓，還有游泳、慢跑和跳舞..等，另外她也非常熱愛所有的戶外運動，這樣才能讓線條變得更緊實。

隨身準備低熱量零食

就算在減肥，但也不能餓過頭，李荷妮隨身都會準備低熱量的零食，包括沒有調味過的堅果、海苔、蘇打餅乾..等，讓自己餓的時候，能有食物來墊胃，這樣能夠避免失去控制想大吃。

能走路就一定走路

前面有提到李荷妮認為想瘦就一定要動，但若平常因為工作忙的關係，沒時間運動的話，那就走路，要習慣讓自己的身體不斷活動，才能消耗脂肪。

每天都一定要量體重

比起減肥，維持體重才是最難的事，因此李荷妮習慣每天都一定要量體重，隨時警惕自己，提醒自己要管理身材，維持體重。

文／柯夢波丹 圖／IG

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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