柴克艾弗隆官方Youtube開通　健身菜單大公開，超壯肌肉靠巨石強森

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好萊塢男星柴克艾弗隆（Zac Efron），最近才剛開通Youtube帳號，便獲得了21萬的追蹤人數，而發佈的第一個影片，就是柴克艾弗隆與弟弟、朋友花費96個小時，再遊玩荒野，影片中也可以看到柴克艾弗隆的好身材，讓人好奇肌肉怎麼練的？

▲柴克艾弗隆的新影片。（圖／翻攝自Zac Efron Youtube）

柴克艾弗隆自2006年以《歌舞青春》一炮而紅以後，接演了許多電影，同時也積極向上，努力健身達到更好的體態，而在2017年接演《海灘救護隊》後，肌肉變得更大了，因為在拍片現場時，只要遇到導演喊卡，柴克艾弗隆就會做50下伏地挺身，且沒有一次例外，並表示「拍攝這部電影，會想把肌肉練得很大，都是巨石強森的激勵」。

▲拍攝《海灘救護隊》時，受到巨石強森的激勵，瘋狂健身。（圖／翻攝自IG@zacefron）

能造就如此完美的身材，背後的努力可是很辛苦的，他平時只吃健康、有機、不加工的食品，並且吃很多的綠色蔬菜，同時強調有氧運動的重要性。而柴克艾弗隆的訓練菜單為3天1循環，第1天訓練背部與二頭肌，第2天訓練下半身，第3天則是手臂、肩膀、以及胸部，之後休息1天，再進行下一個循環。

▲柴克艾弗隆的健身菜單為3天1循環。（圖／翻攝自IG@zacefron）

▲平時吃很多蔬菜，並且不吃加工過的食品。（圖／翻攝自IG@zacefron）

柴克艾弗隆表示「平時只要多做高強度的運動，使身體的熱量加速燃燒，就可化為肌肉」，不過，還是要配合適當的飲食，不然再多的健身也沒用。喜歡健身或是柴克艾弗隆的朋友，可以參考看看他的訓練菜單，或是到他的Youtube Zac Efron看最新的影片哦！

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