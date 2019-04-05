fb ig video ETtoday search mobile

柴克艾弗隆官方Youtube開通　健身菜單大公開，超壯肌肉靠巨石強森

> >

編輯／Duke

好萊塢男星柴克艾弗隆（Zac Efron），最近才剛開通Youtube帳號，便獲得了21萬的追蹤人數，而發佈的第一個影片，就是柴克艾弗隆與弟弟、朋友花費96個小時，再遊玩荒野，影片中也可以看到柴克艾弗隆的好身材，讓人好奇肌肉怎麼練的？

▲柴克艾弗隆。（圖／翻攝自IG@zacefron、zacefron Youtube）

▲柴克艾弗隆的新影片。（圖／翻攝自Zac Efron Youtube）

柴克艾弗隆自2006年以《歌舞青春》一炮而紅以後，接演了許多電影，同時也積極向上，努力健身達到更好的體態，而在2017年接演《海灘救護隊》後，肌肉變得更大了，因為在拍片現場時，只要遇到導演喊卡，柴克艾弗隆就會做50下伏地挺身，且沒有一次例外，並表示「拍攝這部電影，會想把肌肉練得很大，都是巨石強森的激勵」。

▲柴克艾弗隆。（圖／翻攝自IG@zacefron、zacefron Youtube）

▲柴克艾弗隆。（圖／翻攝自IG@zacefron、zacefron Youtube）

▲拍攝《海灘救護隊》時，受到巨石強森的激勵，瘋狂健身。（圖／翻攝自IG@zacefron）

能造就如此完美的身材，背後的努力可是很辛苦的，他平時只吃健康、有機、不加工的食品，並且吃很多的綠色蔬菜，同時強調有氧運動的重要性。而柴克艾弗隆的訓練菜單為3天1循環，第1天訓練背部與二頭肌，第2天訓練下半身，第3天則是手臂、肩膀、以及胸部，之後休息1天，再進行下一個循環。

▲柴克艾弗隆。（圖／翻攝自IG@zacefron、zacefron Youtube）

▲柴克艾弗隆的健身菜單為3天1循環。（圖／翻攝自IG@zacefron）

▲柴克艾弗隆。（圖／翻攝自IG@zacefron、zacefron Youtube）

▲平時吃很多蔬菜，並且不吃加工過的食品。（圖／翻攝自IG@zacefron）

柴克艾弗隆表示「平時只要多做高強度的運動，使身體的熱量加速燃燒，就可化為肌肉」，不過，還是要配合適當的飲食，不然再多的健身也沒用。喜歡健身或是柴克艾弗隆的朋友，可以參考看看他的訓練菜單，或是到他的Youtube Zac Efron看最新的影片哦！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

柴克艾弗隆, 好萊塢, 健身, Youtube, 歌舞青春, 巨石強森
fashion.net

熱門文章

【抽獎囉】Palladium超帥腰包要送給大家　快來留言

陳庭妮自認嘴唇最性感　搽DIOR水潤唇膏誘人親親

王大仁攜手UNIQLO　公開「內衣外穿」時尚法則

小S露腿站台NICOLE+FELICIA　林志玲讚「美」

香奈兒開幕趴！《鬼怪》金高恩露大腿　同場「阿使」李棟旭

懶婦開箱／掃地機器人自動清空集塵盒　讓妳遠離倒垃圾人生

說・流行／LV「輕軟行李箱」　吳亦凡拿著飛天超帥

別只有小白鞋！Converse推珊瑚橘、檸檬黃色　搭白襪超好看

法國300年老牌FAURE LE PAGE太幽默　小皮套裝什麼你猜不到

亮･珠寶／梵克雅寶花朵珠寶藏愛心　好迷人

ET Fashion

推薦閱讀

快樂瘦身有望！日本研究：睡前吃宵夜和體重沒關聯

可口可樂推出《復仇者4》限定版包裝！瓶身藏玄機　所有英雄都看向他

10徵兆證明你是全世界僅1%的「諮詢者人格」　無法獨處太久、喜歡輕旅行

光有「愛情」還不夠！想讓感情長久要掌握3點「麵包」價值觀 「醋王」排行榜！天蠍座佔有慾超強　雙魚靠酸言酸語裝大方 彭于晏、高以翔都落榜！　櫻花妹選出「2019台灣5大男神」 跟著朴信惠這樣剪！耳下三公分短髮顯臉小、超逆齡～ 簡單7招告別虎背熊腰　養成「天鵝頸」視覺-5公斤、體態變美 瘋狂發IG、吃飯裝不餓　南韓男生：喜歡的女生做這7件事大扣分 12星座4月愛情運勢大解析！金牛桃花暴增、水瓶伴侶間出現壓力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面