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《玩具總動員》家居用品超萌！影迷必收胡迪夾腳拖、床包組

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編輯／Ping　圖／翻攝自bellemaison.jp

《玩具總動員》是不少人的兒時回憶，從第一集至今也過了二十幾年，影迷們最期待的第四集也即將在今年（2019）6月上映。不過在等待電影的同時，日本BELLE MAISON推出一系列的《玩具總動員》主題居家用品，要讓各位回到家後也能被最喜歡的皮克斯包圍～

＃《玩具總動員》房間小物

身為影迷，看到這組床包先瘋掉，不僅床墊上有星形的縫線，就連枕墊與被套上都有《玩具總動員》的成員，像是胡迪、巴斯、三眼怪以及火腿豬等等，用了這款反而會開心到睡不著吧。

▲皮克斯家具。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲皮克斯家具。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲《玩具總動員》床包組 官網含稅售價為10,990圓（約NT$3,050）。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

回到家當然要換上舒服的拖鞋啊！這次有胡迪與巴斯光年造型夾腳拖，整體設計以角色為靈感，在鞋底還有胡迪與巴斯的刺繡，身為粉絲當然要穿上最愛的《玩具總動員》在家耍廢。

▲皮克斯家具。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲皮克斯家具。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲《玩具總動員》胡迪、巴斯光年款拖鞋 官網含稅售價為1,590圓（約NT$440）。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

＃《玩具總動員》生活小物

另外還有多款的生活小物可以帶回家，像是馬桶蓋套以及地墊，就是要讓大家的生活被《玩具總動員》充滿。

▲皮克斯家具。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲皮克斯家具。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲《玩具總動員》馬桶套（含地墊、依尺寸） 官網含稅售價為2,990～4,990圓（約NT$830～1,385）、長地墊（依尺寸） 官網含稅售價為3,990～7,490圓（約NT$1,110～2,080） 。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

＃《玩具總動員》傢俱

除此之外還有超實用的傢俱，像是收納櫃、靠背椅。收納櫃不管是要放入《玩具總動員》收藏品還是化妝品都非常適合，還可以搭配靠背椅，在櫃子前面化妝的高度剛剛好～

▲皮克斯家具。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲皮克斯家具。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲皮克斯家具。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲《玩具總動員》收納櫃 官網含稅售價為29,160圓（約NT$8,095）、靠背椅 官網含稅售價為17,280圓（約NT$4,795） 。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

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關鍵字：

日本, 傢俱, 迪士尼, 皮克斯, 玩具總動員, 日常用品, 小物
fashion.net

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