專訪／王大仁人生是黑色的　偏執狂心中最「乾淨」的色彩



▲王大仁與UNIQLO攜手合作AIRism聯名系列。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／專訪

在舊金山長大的台裔設計師王大仁（Alexander Wang），大二的時候就自創品牌，28歲一躍成為法國精品巴黎世家（BALENCIAGA）創意總監，在全球刮起「王氏旋風」。他總是以招牌長捲髮出現，最常見的是一身黑的打扮，超有辨識度。

▲王大仁3／29抵台，停留五天四夜。（圖／記者林敬旻攝）



因應與UNIQLO合作的聯名系列在台舉辦全球發表會，他睽違7年再度回到台灣，一下機穿的又是一身黑，頂著飄逸長髮出關見客。接受專訪時，他終於透露對黑色執著的原因，他認為「黑色是一個很有力量的顏色」，並說：「或許大家會覺得白色是乾淨、可中和掉其它色彩的顏色，但對我而言卻是黑色。」

▲王大仁的機場時尚就是一套全黑運動服。（圖／品牌提供）



王大仁認為「黑色彈性大」，任何情境與脈絡都能使用，於是偶爾跨刀替某些產業設計傢俱時，他也很常運用黑色。他讚嘆：「我覺得它（黑色）的可塑性實在太強了。」

10年前，UNIQLO就相中王大仁的潛力，與他合作聯名設計。10年後，雙方再次攜手，此次兩個團隊一起工作、再度磨合，從東京到紐約，來來回回確認細節、試裝等，前前後後花了5個多月。對被封為「設計快手」的王大仁來說，這之中最難的不是設計，而是學習每個公司企業文化的眉眉角角。

▲王大仁認為學習不同公司的眉眉角角，是聯名時代的最大挑戰。（圖／品牌提供）



「眾所皆知UNIQLO開發新產品的日程都非常緊湊。」夾在UNIQLO各項排程中間，王大仁操刀了秋冬的HEATTECH吸濕發熱系列，又延續到春夏的AIRism輕盈涼感系列。

大仁哥坦言：「這次合作看起來非常簡單，但其實背後花了很多心力，有很多細緻與學習的過程（AIRism科技），才能夠做出來。」

UNIQLO全球研發總裁勝田幸宏與王大仁認識超過10年，他說：「要在簡單的設計中，加入時尚的感覺，非常不容易。」但也第一個就想到王大仁，他表示提出設計「內衣」系列，確實是大難題，但也非常謝謝王大仁樂意接下挑戰。

▲（左起）勝田幸宏與王大仁認識超過10年，雙方也非首次合作設計。（圖／品牌提供）



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王大仁表示：「雖然給大眾『內著』的熟悉感，但仔細看材質、輪廓，每一個單品的被賦予更多的可能性。」在大仁哥心中，最新合作的涼感衣不只是內衣，而是能穿去夜店的跑趴戰袍！