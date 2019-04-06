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就像住在海洋世界！《小美人魚》30週年夢幻家居系列　窗簾、貝殼椅美炸

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▲小美人魚家具 。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲《小美人魚》30週年！日本推夢幻家居用品　窗簾、貝殼椅美炸。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

編輯／Ping　圖／翻攝自bellemaison.jp、《小美人魚》劇照

大家知道嗎？迪士尼經典動畫《小美人魚》居然30 歲了！為了慶祝 30 週年紀念，日本雜貨網Belle Maison推出一系列的《小美人魚》家居用品，從窗簾、地毯到坐墊每一樣都美炸，如果你是超級粉絲，那麼這系列絕對會讓你失心瘋。

＃《小美人魚》窗簾

這組窗簾會不會太犯規，採用兩層式設計，底層以夢幻的藍色調為主，上面設計滿版的小美人魚剪影與貝殼印花，外層搭配印有銀色泡泡與珍珠點綴的浪漫薄紗，讓人彷彿置身於海底世界，粉絲們一定會忍不住尖叫。

▲小美人魚家具 。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲小美人魚家具 。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲《小美人魚》窗簾 官網含稅售價（依尺寸） 10,260～14,040圓（約NT$2,840～3,885）。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

＃《小美人魚》坐墊

如果上一款已經讓各位想尖叫了，那麼接下來絕對會讓各位暴走，這款是超少見的貝殼造型坐墊，可以合起來當成一般的坐墊，也可以打開貝殼變成靠背椅，而且打開後裡面還可以看到愛麗兒的刺繡，如此夢幻，怎麼可以不敗。

▲小美人魚家具 。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲小美人魚家具 。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲《小美人魚》坐墊 官網含稅售價 9,720圓（約NT$2,690）。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

＃《小美人魚》馬桶套、地墊

這兩款馬桶套與地墊是超美的愛麗兒色（愛麗兒尾巴的顏色是由迪士尼團隊特別調製），在馬桶套上還有Ariel（愛麗兒）的名字，地墊則是做成貝殼的造型，上面還有愛麗兒的剪影，擺在廁所瞬間美翻。

▲小美人魚家具 。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲小美人魚家具 。（圖／翻攝自小美人魚劇照）

▲《小美人魚》馬桶套、地墊 官網含稅售價（依尺寸）3,490～5,490圓（約NT$965～1,518）。（圖／翻攝自bellemaison.jp、《小美人魚》劇照）

＃《小美人魚》地毯

想要增加房間的質感，可以考慮放上一款好看又特別的地毯，像是這款，以剪影代替花俏的圖案與配色，不僅讓房間更有特色，也可以滿足喜歡《小美人魚》的私心。

▲小美人魚家具 。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲《小美人魚》地毯 官網含稅售價（依尺寸）7,990～14,990圓（約NT$2,210～4,145）。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

＃《小美人魚》沙發套

如果想要讓房間更有海底世界的FU，那麼可以幫沙發鋪上以馬賽克拼貼造型為設計的沙發套，同樣延續海底的深藍色與愛麗兒色，上面還有加入小美人魚剪影，直接讓房間變成愛麗兒房。

▲小美人魚家具 。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲《小美人魚》沙發套 官網含稅售價（依尺寸）3,990～6,990圓（約NT$1,103～1,935）。（圖／翻攝自bellemaison.jp）  

＃《小美人魚》收納櫃

最後還有這款超實用的收納櫃，不管是要放入文具還是化妝品都適合。相信這系列絕對會讓小美人魚粉們超心動～喜歡的朋友們可以到官網購買，還不趕快請要去的朋友幫你扛回家。

▲小美人魚家具 。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

 ▲《小美人魚》收納櫃 官網含稅售價 14,580圓（約NT$4,035）。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

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關鍵字：

小美人魚, 夢幻, 迪士尼, Belle Maison, 雜貨, 愛麗兒, 週年, 30週年, 家居用品
fashion.net

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