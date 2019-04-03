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上海時裝周／周裕穎致敬特斯拉　三眼發明家、交流電鬚邊造「未來人」

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▲周裕穎本季回到亞洲，前進上海發表2019秋冬系列。（影／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

台灣設計師周裕穎本季缺席紐約時裝周，選擇回到亞洲，前進上海時裝周發表2019秋冬系列，以「交流電之父」尼古拉特斯拉（Nikola Tesla）為靈感，用三眼特斯拉的形象，又一次打造令人印象深刻的前衛風格。

▲上海時裝周／周裕穎JUST IN XX 2019秋冬系列。（圖／JUST IN XX提供）

▲周裕穎2019秋冬以「交流電之父」特斯拉為靈魂人物。（圖／品牌提供）

靠著故宮、史博館的合作，周裕穎過去做了很多令人意象不到的中西合璧酷感風格，這回他從這位20世紀最偉大的發明家得到靈感，以特斯拉革新、無懼的精神，呼應自己與品牌的作風。在周裕穎心中，特斯拉是名「來自過去的未來人」，服裝上到處可見用閃電組成的未來人字樣點題。

▲上海時裝周／周裕穎JUST IN XX 2019秋冬系列。（圖／JUST IN XX提供）

▲上海時裝周／周裕穎JUST IN XX 2019秋冬系列。（圖／JUST IN XX提供）

▲上海時裝周／周裕穎JUST IN XX 2019秋冬系列。（圖／JUST IN XX提供）

▲周裕穎認為特斯拉是一位「來自過去」的「未來人」，因此設計中加入許多未來人字樣。（圖／品牌提供）

特斯拉手稿中的原子圖案、電、特斯拉電塔等，都是這一系列不可或缺的重點，服裝上隨處可見重要特色，男士正裝上的領片，用明線描繪出閃電的圖案，或是閃電形狀的鋪棉圍巾等，搶眼有型，又符合周裕穎一路走來的個性玩味調調。

▲上海時裝周／周裕穎JUST IN XX 2019秋冬系列。（圖／JUST IN XX提供）

▲上海時裝周／周裕穎JUST IN XX 2019秋冬系列。（圖／JUST IN XX提供）

▲閃電、原子手繪稿等，成了設計中的重點元素。（圖／品牌提供）

刻意抽鬚的西裝等單品，是周裕穎想藉由「鬚邊」具象交流電的意向；絨布正逆毛產生的光澤，則訴說光的多變樣貌；星空感的布料，代表特斯拉嚮往的神秘宇宙。

▲上海時裝周／周裕穎JUST IN XX 2019秋冬系列。（圖／JUST IN XX提供）

▲上海時裝周／周裕穎JUST IN XX 2019秋冬系列。（圖／JUST IN XX提供）

▲鬚邊象徵交流電，光澤感的面料則象徵宇宙。（圖／品牌提供）

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整體造型上，模特兒甚至戴上「未來人」LED眼鏡出場，也有許多人帶著實驗眼鏡，象徵特斯拉的實驗精神，這些配件為秀場加入許多幽默趣味巧思。

▲上海時裝周／周裕穎JUST IN XX 2019秋冬系列。（圖／JUST IN XX提供）

▲上海時裝周／周裕穎JUST IN XX 2019秋冬系列。（圖／JUST IN XX提供）

▲上海時裝周／周裕穎JUST IN XX 2019秋冬系列。（圖／JUST IN XX提供）

▲LED眼鏡上寫著「未來人」耍幽默，實驗眼鏡則呼應特斯拉無懼的實驗精神。（圖／品牌提供）

關鍵字：

上海時裝周, 時裝周, 周裕穎, JUST IN XX, Just In Case, 交流電之父, 尼古拉特斯拉, Nikola Tesla
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