揪朋友開吃！精選台北8間熱炒店　陳奕迅跟周董大推、百元就有炒海瓜子

每次要跟朋友聚餐都想不到要吃什麼？想吃熱炒、想吃台灣味，就來看這篇編輯精選排行榜，大口吃肉喝酒又懷舊又熱鬧的，每間都是首選。

TOP 8／鑫鱻生猛活海鮮

永春站／百元熱炒

在信義區想找百元熱炒，可以從鑫鱻下手，這家在中山吉林路和內湖瑞光路也有分店，生意好的不得了，一到週末晚上都是高朋滿座，100元的價格就能點到炒海瓜子、鹽酥蝦跟麻辣中卷等海鮮熱炒，算是美食客們大推喔！

▲（圖／美食客小鈺提供）

TOP 7／豐盛食堂

東門站／家鄉味台菜料理

這家雖然不太像海鮮熱炒店的熱鬧氣氛，不過店家內部倒是很有台灣的懷舊感，推薦一定要點蛤蜊絲瓜、炒水蓮、蒜泥蚵，白斬土雞也是很多人來都會必點的招牌菜色，如果想要到永康街聚餐，還是可以參考看看。

▲（圖／美食客洪苡慈提供）

TOP 6／駱記小炒

信義安和站／米其林必比登推薦

米其林推薦！二話不說可以直接揪朋友來預約時間吃一頓，這家店的菜色雖然不到十樣，但是每一樣都是現點現炒，且口味恰到好處，非常下飯，炒牛肉用沙茶拌炒，有油鍋香氣，炒蛤仔則是顆顆蛤肉飽滿，值得吃一回。

▲（圖／美食客Lily提供）

TOP 5／巷子口食堂

信義安和站／陳奕迅跟周董都來吃

能夠吸引到陳奕迅和周杰倫的台菜在這裡，有名的招牌菜色「巷子口黑嘿嘿」是使用黑豬絞肉與皮蛋，混和而成的料理，隨餐附上的蝦餅沾著吃酥脆毫無違和感，金沙排骨裹上一層厚蛋黃酥炸金黃，還有紹興酒香空心菜帶有微微酒香氣，每一道都好有創意。

▲（圖／美食客Hsuanbobo提供）

TOP 4／MY灶

松江南京站／台灣人的台灣味

古早懷舊的店內風格，適合三五好友圍著圓桌，吃起台灣味的家常菜，一碗80元的滷肉飯使用帶皮肥肉將大小切做1公分厚，扒上幾口能夠嘗到好吃滷肉香和適中黏度，當2018年獲得米其林推薦後，預訂潮飆升建議來之前都先電話詢問較好喔！

▲（圖／美食客Kelly Chang提供）

TOP 3／先進海產

小巨蛋站&忠孝敦化站／必點嫩煎豬肝

傍晚開始營業至凌晨一點，連不敢吃內臟的吃貨，也會推薦的嫩煎豬肝，厚實切片吃得出來廚師掌握火侯的好功力，口感鮮嫩醬汁完美的附著在豬肝上，沒有腥臊味相當新鮮，除此之外用香菇加蚵仔做成的大塊頭蚵嗲也很推！

▲（圖／美食客Evie Liu提供）

TOP 2／品鱻生猛活海鮮

六張犁站／台北熱炒聚餐首選

台北人的熱炒名單中一定都有這家，100元~150元的菜單價格相當平價，份量適中，不論食材品質和調味度都很不錯，五更腸旺、炒鮮蚵、鹹蛋苦瓜等熱炒必點的菜色都很美味，人氣非常高一定要先訂位阿。

▲（圖／美食客Wanwan提供）

TOP 1／POCHA 韓式熱炒

忠孝敦化站／品嘗韓式熱鬧氛圍

想要來點不一樣的口味嗎？Pocha韓式熱炒也超熱鬧的，人氣起司炸雞帶有甜味，沾會牽絲的起司吃好吃又有樂趣，且店內的服務生會舉辦小活動，邀請現場顧客一起參加，氣氛也很熱鬧，適合多人一起來聚餐更有氣氛。

▲（圖／美食客饞饞饞提供）

圖、文／MENU美食誌

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