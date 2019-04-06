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LIFE・經典／空氣感般的攝影　日明星御用大師橫浪修信義開展

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▲新光三越國際攝影展 。（圖／新光三越提供）

▲橫浪修作品《1000 children》。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

一種乾淨輕盈的攝影風格，你從未想過會這樣迷人，多位日本明星指定的攝影師橫浪修（Osamu Yokonami），近期透過新光三越國際攝影展的邀請，在人潮眾多的信義區百貨將作品落腳，讓你近距離感受在空氣感般的光線、自在流離的安靜時刻。

▲新光三越國際攝影展 。（圖／新光三越提供）

▲新光三越舉辦國際攝影展，目前在信義新天地A9 9樓展出。

在日本京都出生的橫浪修，因看了西田敏行在《池中玄太80キロ》裡攝影記者的角色，決定踏入攝影領域，那時他才國中，就決定了自己的志向，之後進入大阪攝影專門學校就讀，而讓他最先受到矚目的，便是拍攝了蒼井優的寫真書。

當時呈現出最青春純潔的蒼井優，就這樣在橫浪修的鏡頭下，變得潔淨無瑕，自然且不造作的姿態，讓大家深深愛上這種淡色的光彩，那是跟極度豔麗相反的力量，讓觀者毫無壓迫感的，在作品裡感受盤旋。

▲日本攝影師橫浪修作品。（圖／翻攝osamuyokonami官方IG）

▲日本攝影師橫浪修拍攝的蒼井優。（圖／翻攝osamuyokonami官方IG）

而針對橫浪修的個人創作，最為人熟知的便是《1000Children》，穿著制服的小女孩，在左肩與頸子中間夾著一顆水果，女孩與果物是整個攝影作品的焦點，但隨著臉龐的改變，即便是做出一致的動作，穿著一樣的衣服，卻在細微的地方呈現出每個人的獨特性，「同中求異」的概念，在每次人物更增加時，這個作品就顯得更獨特。

▲新光三越國際攝影展 。（圖／新光三越提供）

▲同樣的姿勢，產生對比，別有興味 。

始於2010年的《Assembly》系列作品，則更強調團體的美感，做著相同動作的一小群人，穿著同樣的服裝，在自然的環境下呈現出群體的趣味，在相同的條件之中，觀者仍能感受到每個「單位」的不同，可能是因為角度、姿勢或力量產生的區別，即便看不見任何人的臉龐，也能顯示出獨特性，然而也又是因為無臉的姿態，導致它仍是一個群體。

▲新光三越國際攝影展 。（圖／新光三越提供）

▲《Assembly》系列作品。

這2個橫浪修最著名的系列作品，部分在新光三越國際攝影展展出，展場分成AB兩區，A區開放民眾免費參觀，A區包括「2019新光三越國際攝影大賽得獎作品展」、「SKM PHOTO影像敘事特展室」、台灣攝影名家吳東興「時序．影像」攝影展。

▲新光三越國際攝影展 。（圖／新光三越提供）

▲新光三越董事長吳東興熱愛攝影，今年主題是「櫻花」。

B區則以人像攝影為主題，包括橫浪修以及三位台灣新生代攝影師，吳建衡、徐聖淵、張晏廷同台展出，吳建衡以印度一年間記錄下的大小節慶為主題；徐聖淵除成名作《哭泣女孩》外，更帶來未曾曝光全新系列創作《無條件的愛》，以人類與寵物坦誠相見的平等概念；張晏廷作品則以「愛人的凝視」為題，創作首部個人攝影集《EVERYTHING》。

▲新光三越國際攝影展 。（圖／新光三越提供）

▲人文紀實攝影師吳建衡「印度-梅瓦王朝」。

▲新光三越國際攝影展 。（圖／新光三越提供）

▲張晏廷攝影展「EVERYTHING」。

新光三越國際攝影展將於4／3起至6／24，在台北信義新天地、台中中港店與高雄左營店3地巡迴展出，展期每日皆有3場定時導覽服務（13:30、15:30、19:00），全票售價200元，優待票售價150元。

關鍵字：

LIFE, 經典, 藝術, 攝影, 橫浪修, 新光三越, 攝影展
fashion.net

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