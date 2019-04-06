IU電影《Persona》分飾四角　跳脫清新形象靠「漿果色」唇彩

IU的花路持續綻放！這次與Netflix合作推出電影處女作《Persona》（譯：女孩，四繹），IU一人分飾四角，近期已曝光預告，可說是IU形象大突破！下面就來帶大家看看IU這次的四個角色如何突破清新乖巧感～

《Persona》四則故事分別由李京美、林弼成、全高雲、金宗寬等四位韓國知名導演拍攝，角色多變，與IU原本給人的清新乖巧感大不相同！

首部曲〈Love Set〉主軸為女孩與父親新戀人以「網球」爭奪摯愛的故事，IU在該部曲飾演網球選手，與裴斗娜對決，甚至突破清新乖巧形象大罵髒話FXXX！

二部曲〈Collector〉的開頭IU給人濃濃的神秘氣息，像是擁有許多不可告人的祕密，預告中更曝光與大12歲的演員朴海秀「陽光」地談戀愛、橋下熱情擁吻，反差極大，相當引人入勝。

三部曲〈Kiss Burn〉飾演高中生的IU，先是被朋友身上的吻痕嚇到，劇中沒有戀愛經驗的IU還慌張地說：「吻痕，就是親親會有的東西，我知道的！」兩人接著展開復仇，為什麼要復仇呢？只能等電影上映才知道了！

最後一部曲〈走在夜裡〉，黑白畫面的描述，更能呈現「回憶」的感覺，IU在預告中跟鄭俊元慢步著，並說著深表遺憾的台詞：「我們在這裡，卻什麼也想不起來...」

看完介紹，大家最期待哪一部曲嗎？快來看看目前累計票數最高是哪部曲

《Persona》（譯：女孩，四繹）預告一出，便引起網友熱烈討論，其中最令人期待的是IU首部曲的髒話形象，與二部曲中的吻戲，「看到不一樣的IU」，跟你好奇想看的一樣嗎？該電影將於4月5日於Netflix上架，好奇的人千萬記得準時看啊！

另個引起網友興趣的，是IU在劇中詮釋厭世成熟感，仔細觀察會發現妝容一樣是淡雅的，改變整體風格的是「漿果色」唇彩！下面，就來推薦幾個顯白、接近東方人血色感的漿果色唇彩給大家～

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花嫁唇膏OPERA推出限定2款新色啦！分別為冷調嬌嫩粉紅色感的＃09櫻花、女人感十足的莓粉紫紅色調＃10紅梅。＃10便是漿果色，紫色能提亮偏黃肌，更接近唇色，但多了點成熟感～且OPERA的水潤透感，讓顏色變得不過度張揚，淡妝、濃妝都能輕鬆駕馭！

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想要顏色再重一點的人，推薦heme近期推出的緞光唇膏新色＃10，專櫃質感的唇膏外觀設計擄獲不少人的心！新色＃10，屬於偏紫的玫瑰色，相當滑順好塗，薄擦厚塗都好看，唇色較深的人，可以考慮這支～

CHANEL COCO晶亮水唇膏 ＃82 NT＄1280

隱約閃耀的金色閃粉＋溫柔紫調玫瑰色，這組合超美！擦上讓氣質飆升，日常塗也沒有問題，可讓唇很澎潤～

YSL 情挑誘光水唇膏 ＃89 NT＄1280

情挑誘光水唇膏，女生愛它的水潤光，男生則喜歡它親起來甜甜的味道，每一支富含65%保養精油，2018年光台灣市場就締造超過10萬支的銷量！超融感光質地，輕輕一抹，Q潤性感唇色立現，愈上妝唇瓣水潤飽滿度越令人滿意，＃89更是迷人漿果色。

DIOR 迪奧癮誘超模唇膏 ＃891 NT＄1150

大家靠櫃時千萬別錯過＃891！雖然外表是激烈的亮片紫色，但塗在唇上立即變成超美的漿果色，還能讓雙唇有豐潤、水感的嘟嘟感～薄擦一層就能讓雙唇透出自然又顯白的血色漿果感呢～

文／美人圈 圖／翻攝自persona、Netflix、OPERA、IG@hemecosmetics、@hailey.the.creator、陸拾捌silver2ma小紅書、花犯F小紅書、哈摟哭狗小紅書

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