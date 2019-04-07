IG快追蹤，南韓4歲女娃時髦感100分！穿母女裝萌到心坎裡～

今天要來介紹一位IG穿搭網紅！可是跟一般網紅不一樣的是，今天這位網紅是來一個來自南韓，叫이아인的超萌4歲寶寶，不僅邊追蹤可以邊學穿搭，在厭世的上班日更是療癒啊！

＃短裙穿搭

在春夏之交時天氣總是比較不穩定～這時就很需要上長下短的搭配啦！雖然아인只有萌萌的小短腿，但是身材比例還是要顧！一定要記得把上衣紮進短裙裡，這樣穿超顯瘦～配色時也可以選用彩度或明度較亮的色系，不管是同色系還是撞色，搭在一起都超好看！

＃吊帶褲穿搭

看到萌娃穿吊帶褲實在是無法不微笑啊！而吊帶褲只要掌握好配色就可以穿出時尚感，像아인穿吊帶褲的原則基本上就是配上大地色系內搭，但是在襪子、圍巾、髮飾上做變化～只要搭上鮮豔一點的配件，簡約風也可以穿得很有型！

＃one piece穿搭

one piece絕對是懶人癌女孩的救星！就算睡過頭也可以時尚出門～建議one piece款可以找像아인身上這種、剪裁比較特別的～飾有蓬蓬袖、可愛領子的洋裝，或是直接將長版風衣外套當成連身裙也可以，最後只要加上長筒襪就超fashion!

＃母女裝

不僅아인可愛，아인的媽媽也是個高顏值美女啊！不過這麼會穿的媽咪，其實自己就是經營網拍的老闆娘～難怪這麼時髦啊！而她也會po出和女兒穿母女裝的畫面，真的萌翻了啦～看到這麼可愛療癒的寶寶，還不趕快按下追蹤嗎～

在 Instagram 查看這則貼文 아이니니（@2ah.in）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 17 日 下午 10:23 張貼

文／美人圈 圖／翻攝自IG@2ah.in

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