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小心越敷越糟！4個面膜地雷你一定中了　剩餘的精華液不要塗臉

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▲4個關於敷面膜的小常識。（圖／翻攝自pinterest.com）

編輯／Ping　圖／翻攝自pinterest.com

愛美是女人的天性，平常保養可一點都不能馬虎。關於敷面膜，其實有許多細節需要注意，如果長期使用錯誤的方式，很有可能就會傷害到皮膚喔！以下4個面膜小地雷，愛美的你們不能不知道。

＃勿將剩餘的精華液重複塗臉

有不少女孩們都會覺得將剩餘在包裝中的精華液丟掉很浪費，所以都會把剩下的塗抹在臉上，其實這樣不僅不能幫助皮膚吸收，造成臉部肌膚的負擔，過量的精華液也容易產生過敏、毛孔堵塞等情形。

▲4個關於敷面膜的小常識。（圖／翻攝自pinterest.com）

＃勿在蒸汽浴、泡澡時敷面膜

有些人會覺得在蒸汽浴、泡澡時毛孔會張開，所以這時後敷面膜吸收力會更好，但其實這是不對的觀念喔！在體溫較高的時後，毛孔會張開排汗、散熱，所以這時如果敷了面膜的話，不但容易影響毛孔的功能，面膜本身的水分也會因為溫度較高而蒸發，容易反過來搶走肌膚的水份。

▲4個關於敷面膜的小常識。（圖／翻攝自pinterest.com）

＃勿天天敷，每次使用時間也不能過長

再好的東西如果天天用、用太久，最後也有可能會適得其反，同樣的，面膜之所以不建議天天使用，不只是因為容易導致過敏，也會造成肌膚的負擔。另外，每次使用時間最好控制在10－20分鐘內，因為時間過久，面膜的水分也會流失，在這樣的情況下，皮膚本身的水份也會被搶走，讓保養白做工。

▲4個關於敷面膜的小常識。（圖／翻攝自pinterest.com）

＃勿放冰箱

也有不少人習慣將面膜放置於冰箱，這樣在使用時就會有沁涼的感覺，但其實這樣會使肌膚的吸收力降低，也有可能會使面膜變質。所以在冰之前，除了要看清楚面膜成份是否適合放進冰箱，也要注意冰的時間不能過長，否則傷了肌膚可就不好了。

最後，如果在使用完面膜後有任何不適，還是要儘快找專業醫師的協助喔！

▲4個關於敷面膜的小常識。（圖／翻攝自pinterest.com）

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關鍵字：

面膜, 敷面膜, 保養, 注意事項, 護膚
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