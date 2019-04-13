早午餐重點在「選茶」　瑪黑家居 x P＆T柏林茶館感受春意

▲瑪黑家居與柏林茶館推春季早午餐新菜，強調佐茶。（圖／瑪黑家居提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

選而優則「開店」的瑪黑家居，其中山店引進P&T柏林茶館茶品，在天氣多變化的春日，也推出一週七天、一日一茶的早午餐佐茶提案，讓「選茶」成為早午餐主角，搭配瑪黑家居的選物餐具，直接體驗「使用感」，吃得滿意還能順便買回家。

▲店內喜歡的餐具或用品，都能直接買回家喔。

想要以文青的方式體驗春日風情，用茶飲是最快的方式，與咖啡飲品不同，同是喝出土地的滋味，品茶更能嚐出季節感，現正處節氣清明與穀雨之際，正是剛採完「明前茶」以及正採收「雨前茶」的日子，比起一般的茶，春茶的清淡芳香，正能反映一年之始的甘甜。

▲春季新菜看起來充滿鮮綠的風情。

人文風洋溢的南京商圈，「瑪黑家居 x P&T柏林茶館」則針對春季，以世界各地風味的早午餐佐茶，包括班尼迪克蛋和傳統英式早午餐、嫩煎鮭魚與普羅旺斯燉菜鬆餅則充滿義式和南法的各方滋味，還有美式南方炸雞和阿根廷青醬盤克夏豬里肌可供選擇。

▲白酒奶油魚卵醬嫩煎鮭魚，售價460元。

▲小章魚普羅旺斯燉菜鬆餅，售價300元。

另配合專業侍茶師，從40多款茶挑選最適合作為奶茶的茶種，並搭配初鹿鮮奶製作「鍋煮奶茶」，包括無花果香雪茄煙燻鮮奶茶、奶油微韻可可柑橙鮮奶茶、肉桂荳蔻印度香料鮮奶茶，分別以蜂蜜、香草與肉桂的風味，帶出春天的溫潤和朝氣，在多變天氣下暖身暖心。

▲鍋煮奶茶感覺超溫暖。

此外另有4款茶品，包括向陽恬椴接骨木蘋果茶、仲夏輕吟綜合莓果綠茶、完美的一天夏日杏桃白茶以及柔嫩春摘大吉嶺紅茶，也很適合下午茶的聊天時光。

▲其他茶品則依單品的特性使用不同比例的水溫與水量調整，才能手沖出最好的單品選茶。