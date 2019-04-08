楊丞琳帶「香奈兒沙包」出門　逆齡變身20歲、修圖被抓包

▲楊丞琳最新私服穿搭被粉絲狂讚可愛，但卻被抓包「修圖痕跡」。（圖／翻攝楊丞琳IG）



記者張妤瑄／台北報導

戀愛中的楊丞琳，私服穿搭都很有小女人風情，最近曬出吊帶褲穿搭，「可愛教主」再度發威，白色燈籠袖襯衫搭配燈芯絨吊帶褲，簡簡單單就逆齡，讓粉絲集體拍手，甚至有人開玩笑問「妹妹今年20歲了嗎？」。

▲楊丞琳私服穿搭很親民，服裝都以平價品牌為主。（圖／翻攝楊丞琳IG）



楊丞琳這套造型，服裝全都是平價款，包含南韓品牌Stylenanda的襯衫、台灣品牌MEIER.Q的吊帶褲，巨星造型可說是相當親民。她選擇高低單價混搭的方式，將「質感」重點放在配件上，最吸睛的當屬「香奈兒沙包」，另還有香奈兒耳環、Acne Studios豆腐人臉厚底鞋。

▲楊丞琳把重點放在配件上，香奈兒耳環與「沙包」，還有可愛的豆腐人臉鞋。（圖／翻攝楊丞琳IG）



「香奈兒沙包」出自卡爾拉格斐生前最後一季香奈兒：2019春夏系列，呼應海灘主體，在經典口蓋包上採用PVC材質，並把沙子裝進PVC夾層中，讓女人能隨時將「沙灘」帶在路上走。巧妙的設計，讓這款「沙包」吸睛又有趣。這樣的單品，特別適合這天可愛裝扮的丞琳。

▲楊丞琳背的香奈兒2019春夏系列包款，是卡爾最後一季作品。（圖／記者張妤瑄攝）



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雖然粉絲們一片讚聲，但楊丞琳也被抓包到「修圖痕跡」，有粉絲直接說「最後一張門框露餡」，楊丞琳也不介意，親自回應「沒p好，再接再厲」、「可惡」、笑噴臉等，幽默化解被抓包事件。

▲楊丞琳被修圖露餡照，但她親自幽默化解。（圖／翻攝楊丞琳IG）