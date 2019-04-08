fb ig video ETtoday search mobile

楊丞琳帶「香奈兒沙包」出門　逆齡變身20歲、修圖被抓包

> >

▲楊丞琳。（圖／翻攝楊丞琳IG）

▲楊丞琳最新私服穿搭被粉絲狂讚可愛，但卻被抓包「修圖痕跡」。（圖／翻攝楊丞琳IG）

記者張妤瑄／台北報導

戀愛中的楊丞琳，私服穿搭都很有小女人風情，最近曬出吊帶褲穿搭，「可愛教主」再度發威，白色燈籠袖襯衫搭配燈芯絨吊帶褲，簡簡單單就逆齡，讓粉絲集體拍手，甚至有人開玩笑問「妹妹今年20歲了嗎？」。

▲楊丞琳。（圖／翻攝楊丞琳IG）

▲楊丞琳私服穿搭很親民，服裝都以平價品牌為主。（圖／翻攝楊丞琳IG）

楊丞琳這套造型，服裝全都是平價款，包含南韓品牌Stylenanda的襯衫、台灣品牌MEIER.Q的吊帶褲，巨星造型可說是相當親民。她選擇高低單價混搭的方式，將「質感」重點放在配件上，最吸睛的當屬「香奈兒沙包」，另還有香奈兒耳環、Acne Studios豆腐人臉厚底鞋。

▲楊丞琳。（圖／翻攝楊丞琳IG）

▲楊丞琳。（圖／翻攝楊丞琳IG）

▲楊丞琳。（圖／翻攝楊丞琳IG）

▲楊丞琳把重點放在配件上，香奈兒耳環與「沙包」，還有可愛的豆腐人臉鞋。（圖／翻攝楊丞琳IG）

「香奈兒沙包」出自卡爾拉格斐生前最後一季香奈兒：2019春夏系列，呼應海灘主體，在經典口蓋包上採用PVC材質，並把沙子裝進PVC夾層中，讓女人能隨時將「沙灘」帶在路上走。巧妙的設計，讓這款「沙包」吸睛又有趣。這樣的單品，特別適合這天可愛裝扮的丞琳。

▲▼香奈兒 2019春夏。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼香奈兒 2019春夏。（圖／記者張妤瑄攝）

▲楊丞琳背的香奈兒2019春夏系列包款，是卡爾最後一季作品。（圖／記者張妤瑄攝）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

雖然粉絲們一片讚聲，但楊丞琳也被抓包到「修圖痕跡」，有粉絲直接說「最後一張門框露餡」，楊丞琳也不介意，親自回應「沒p好，再接再厲」、「可惡」、笑噴臉等，幽默化解被抓包事件。

▲楊丞琳。（圖／翻攝楊丞琳IG）

▲楊丞琳被修圖露餡照，但她親自幽默化解。（圖／翻攝楊丞琳IG）

關鍵字：

楊丞琳, 時尚穿搭, 香奈兒, CHANEL, 卡爾拉格斐, Karl Lagerfeld, SS19, 2019春夏, 女裝, , 卡爾, 時尚老佛爺, 小香
fashion.net

熱門文章

香奈兒引領疊戴珠寶風潮　菱格紋手環再添新鮮貨

設計師忙什麼／周裕穎大學刻苦「夜縫」　師生戀娶辣妹學生

懂・時尚／Marc Jacobs曾被開除又如何？走過30年時尚路

職‧訪／跨界做「包」仍有頑童心　公仔教父Michael Lau最怕長大

李曉涵不怕白色行李箱刮花　帶喬治傑生新歡旅行

2000元親自設計LONGCHAMP包　法國工坊製作2個月到貨

史上最水感！迪奧巨星唇膏推出超美24色，讓你絕不踩雷

香奈兒開幕趴！《鬼怪》金高恩露大腿　同場「阿使」李棟旭

風．LUXURY／宇舶表攻佔男人行頭！「皇金」錶配手環帥氣加倍

王大仁攜手UNIQLO　公開「內衣外穿」時尚法則

ET Fashion

推薦閱讀

「醋王」排行榜！天蠍座佔有慾超強　雙魚靠酸言酸語裝大方

「句點王」星座是他們！　雙魚開口就是言情台詞讓人尷尬

香奈兒開幕趴！《鬼怪》金高恩露大腿　同場「阿使」李棟旭

新北新百貨宏匯廣場2020開幕　Zepp演唱場館、VR樂園　5大秘密武器搶先看 Jennie裝乖三秒立刻變辣妹　只穿「香奈兒絲巾」合體菲董 喝「排毒果汁」減成40公斤紙片人　竟造成大腦不可逆損傷 王大仁攜手UNIQLO推聯名　公開3最愛「內衣外穿」超時尚 2000元親自設計LONGCHAMP包　法國工坊製作2個月到貨 設計師忙什麼／周裕穎大學刻苦「夜縫」　師生戀娶到辣妹學生 王心凌背「迷你版自己」出門　神搭配讓粉絲們都服了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面