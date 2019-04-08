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「時尚小胖」Alber Elbaz失業三年　親筆手繪攜手TOD'S重出江湖

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▲Alber Elbaz宣佈攜手TOD'S推出迷你系列。（影／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

浪凡前任創意總監「時尚小胖」 Alber Elbaz離職後沉潛三年，想知道當年的可愛紅牌設計師動向，都得看他IG，偶爾他會現身與平價品牌如CONVERSE等合作，但要再看到他推出一個完整系列的作品，左等右等遲遲等嘸。如今好消息傳出，他將攜手TOD’S推出迷你系列！

▲Alber ElbazＸTODS。（圖／翻攝TODS影片）

▲Alber Elbaz從浪凡離開後，沒急著入主哪個品牌，做一個「自由業者」。（圖／翻攝TOD'S影片）

義大利精品TOD’S自去年（2018）秋冬起，推出T Factory計畫，由TOD’S集團總裁Diego Della Valle主導，當時他發話表示：「一年兩季已經不足以滿足顧客。」遂開啟與各領域專業人士合作的契機，首系列創下銷售佳績，如今第二回找上粉絲眾多、才華無處施展的Alber Elbaz，讓粉絲全沸騰。

▲▼TODS集團總裁Diego Della Valle_portrait。（圖／TODS提供）

▲TOD’S集團總裁Diego Della Valle推出T Factory計畫，與各界攜手推出新鮮貨。（圖／品牌提供）

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看得出來Alber Elbaz本人也很興奮，消息釋出後，接連兩個PO文宣佈回歸，還奉上超多貼圖，準備大展身手。他本人親筆畫圖宣告消息，系列中會有哪些品項與設計，目前全在保密中，但預計春夏推出的系列，應很快會有後續消息，粉絲們敬請期待。

▲Alber ElbazＸTODS。（圖／翻攝TODS影片）

▲Alber Elbaz親筆繪圖宣布「喜訊」，看得出他本人對此次合作也很興奮。（圖／翻攝TOD'S影片）

關鍵字：

時尚小胖, 浪凡, LANVIN, Alber Elbaz, TOD'S, 聯名
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