山寨Supreme遭全面下架！正版創辦人談仿冒商歪風：「消費者認知太悲哀」

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Supreme Italia上次與三星（Samsung）的合作以失敗收場之後，便積極進攻大陸市場，並且在上海開了專賣店，不過，卻引來真正的美國Supreme反擊，而美國Supreme與大陸執法部門合作，以維護其商標權。近日，美國Supreme的創辦人James Jebbia接受Business of Fashion的訪問，也談到這件事，並做了解說。

▲Supreme Italia於上海開設的店面。（圖／翻攝自NOWRE）

James Jebbia表示「對於這些違法企業與仿冒者來說，這一個全新的階段」，並指出「合法仿冒品的想法是一個荒唐的鬧劇，如果這一個世代的人們認為，Supreme Italia等仿冒商是真的，那會是非常可悲的，並且我們沒有製造大量的新聞反擊，我們在安靜的看著，而那些傢伙正在利用這一點」。

▲James Jebbia談論仿冒商。（圖／翻攝自Pinterest）

近日，有個開心的好消息，那就是義大利已經全面將Supreme Italia的商品下架，並禁止販售相關商品，這對於美國Supreme與支持正版的朋友來說，都是一個值得開心的事情。最後，希望各位朋友不要為了「潮」，而去購買假貨，一定要支持正版哦！

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