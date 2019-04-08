CONVERSEＸBershka用多色動物紋耍潮　亞洲只有ATT有賣！

▲CONVERSEＸBershka聯名系列，亞洲只有ATT 4 Fun販售。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

CONVERSE All Star帆布鞋，是大人小孩的共同回憶；不知道穿什麼鞋子的時候，踩一雙帆布鞋出門就時尚，不用特別煩惱其他問題，就能直接耍潮。但畢竟老牌要歷久不衰，就要找出新鮮感，而CONVERSE靠的就是跨界聯名玩新意。即將於4／9開賣的就是與快時尚Bershka合作的聯名款。

▲CONVERSEＸBershka聯名款，以豹紋、扶桑花圖案為主。（圖／品牌提供）



CONVERSEＸBershka共有3款女鞋、1款男鞋、4款T-Shirt、5款襪子，皆呼應Bershka春夏主打的熱帶風格，包含夏日扶桑花或是叢林中的野生動物，都是配件上的搶眼主角。更重要的是，這系列全亞洲只有台北ATT 4 Fun獨家販售，連最愛Bershka的櫻花妹想買都得跨海來台北搶貨！

▲CONVERSEＸBershka聯名款首次推出T-Shirt。（圖／品牌提供）



CONVERSEＸBershka的合作已經不是第一次，每回都很懂得照顧Bershka潮妹粉絲們的少女心。怎麼說呢？平平都是虎紋帆布鞋，女鞋是厚底款，能拉長腿型，打造更細長的完美比例；男鞋則推出平底款。

▲多色拼接動物紋帆布，簡簡單單就能打造搶眼造型。（圖／品牌提供）



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另外，還有多色拼接的款式，包含扶桑花Ｘ虎紋、蟒蛇紋Ｘ虎紋，穿上身都是非常搶眼的配件。T-Shirt、襪子也都以扶桑花、動物紋為主角，呈現夏日熱情風格。售價方面，女鞋新台幣4,490元、男鞋3,990元、T-Shirt 590元、襪子390元。

▲CONVERSEＸBershka系列，價格介於新台幣390元～4,990元。（圖／品牌提供）