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HOT・Stuff／西莎狗立體包超逼真　狗本尊超討厭，奴才們搶破頭

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▲LULU GUINNESS。（圖／翻攝itsmeluluguinnessIG、LULU GUINNESS官網）

▲「英國手提包女王」Lulu Guinness對包包設計有發揮不完的想法，先前把愛犬Daphne做成一款雕塑立體包。（圖／翻攝itsmeluluguinness IG、官網）

記者張妤瑄／台北報導

「英國手提包女王」Lulu Guinness總有玩不完的提包創意，她以自家西高地白梗犬（西莎狗）Daphne為原型，設計出一款立體晚宴包。由於造型太特別了，台灣一引進後立刻斷貨，現在要買只能在英國買得到。

▲LULU GUINNESS。（圖／翻攝itsmeluluguinnessIG）

▲LULU GUINNESS。（圖／翻攝itsmeluluguinnessIG）

▲Lulu Guinness與愛犬Daphne。（圖／翻攝itsmeluluguinness IG）

LULU GUINNESS以Daphne為靈感，設計出金、銀雙色的立體晚宴包，對「狗奴才」們有莫大吸引力，即使一只要價新台幣1萬5,000元以上，仍一包難求。

▲LULU GUINNESS。（圖／翻攝itsmeluluguinnessIG）

▲LULU GUINNESS。（圖／翻攝itsmeluluguinnessIG）

▲Lulu Guinness推出金、銀雙色Daphne手拿包，但愛犬Daphne似乎不太懂家中出現的這是哪位。（圖／翻攝itsmeluluguinness IG）

這款包還有一個幽默的趣味設計，配合包款也同步推出金銀色系的金屬鍊帶，當把手拿包輕輕放在地上，手拎著背帶時，根本就是牽著一隻時髦狗狗出門啊！看到絕對讓人會心一笑。

▲LULU GUINNESS。（圖／翻攝LULU GUINNESS官網）

▲Daphne手拿包配合鏈帶，還能營造出一種偽遛狗的畫面，非常幽默。（圖／翻攝官網）

還有個幽默的小趣事，有去過Lulu倫敦家的人透露，其實Daphne本狗是有點討厭這顆包的。Lulu在自己的IG上曾經PO出左擁右抱Daphne與Daphne包包的照片，Daphne一點也不想搭理「假狗」，讓人哭笑不得。

▲LULU GUINNESS。（圖／翻攝itsmeluluguinnessIG）

▲LULU GUINNESS。（圖／翻攝LULU GUINNESS官網）

▲Daphne完全不想搭理「假狗」啊！（圖／翻攝itsmeluluguinness IG、官網）

仔細看Daphne手拿包的前後左右，360度都有做到位，是一只紮紮實實的立體狗兒。至於，包包的功能則是「磁釦」設計，打開後別有洞天。

▲LULU GUINNESS。（圖／翻攝LULU GUINNESS官網）

▲LULU GUINNESS。（圖／翻攝LULU GUINNESS官網）

▲LULU GUINNESS。（圖／翻攝LULU GUINNESS官網）

▲Daphne手拿包，360度都很可以，誠意做出汪星人的可愛感。（圖／翻攝官網）

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材質則是壓克力，官網上特別載明，縱使你以為壓克力很強韌，但它其實跟玻璃或陶瓷有點相似，都是極脆弱的材質，撞到後可能歲有碎裂情形，是一隻「玻璃狗」，請小心愛護，多多珍惜！跟汪星人一樣需要用愛對待XD

▲LULU GUINNESS。（圖／翻攝LULU GUINNESS官網）

▲官網特別載明，Daphne手拿包很脆弱，要小心輕放。（圖／翻攝官網）

關鍵字：

HOT・Stuff, HOTStuff, LULU GUINNESS, 買不到, 英國手提包女王
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