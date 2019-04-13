春夏衣櫃絕對要有「連身工作服」　嬌小女孩秒變長腿170

連身工作裝是由吊帶褲衍伸出來的服裝款式，早先是專為飛行員、工匠等職業打造，不僅剪裁俐落好活動，連身式的設計也方便穿脫，然而，這類的服裝還具有多口袋設計，讓工作者好放置各式工具。

隨著時代演變，連身工作裝逐漸發展成時尚單品，結合不同的材質、版型、裝飾，讓工作服不再單調，更具有時髦氣息。今年春夏這件單品再度回歸，除了帥氣牛仔、軍裝風格外，也推出皮革、卡其色調等設計。

軍裝不敗

想入手工作裝的人，可以選擇永遠不敗款「軍綠配色」，不論是搭配白鞋、跟鞋或是帥氣軍靴都合適。

經典牛仔

像是這樣的刷白、仿舊、經典深藍的牛仔工作裝束，可說是工作服穿搭的初階班，簡單搭配球鞋及腰包，就能夠展現帥氣的街拍風格。

大地卡其

卡其色調同樣是不容易失手的穿搭選擇，如果想更吸引焦點，可以選擇在外面加件高彩度外套，或是這樣內裡繽紛的連帽設計，都能讓穿搭看起來更有自己的風格。

大膽皮革

求新求變的你，想必絕對不愛過於單調的設計，不妨嘗試看看亮面皮革材質的工作裝束，看起來更帥氣俐落。

柔美浪漫

春夏少不了浪漫的粉色系，像是霧粉色的工作服外搭嫩綠色外套就非常吸睛。或是可以選擇有大寬袖設計的連身工作裝，讓帥氣的裝束多了柔美感。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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