KAWS BFF毛絨公仔推夢幻粉紅版　10日開放投籤快來搶

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在全世界造成轟動的KAWS於3月時，將巨型雕塑作品，臥躺於香港的維多利亞港，雖然因天候不佳，提早結束活動，不過，也帶來一系列的周邊商品，而這些商品於首日開賣不到10分鐘，便迅速完售，可見KAWS的超高人氣，而4／8 KAWS於IG投下震撼彈，宣佈將發售新款粉色毛絨公仔，而且看起來非常時髦！

▲新款的BFF毛絨公仔。（圖／翻攝自IG@kaws）

KAWS公佈發售的新款公仔，將是一款BFF 毛絨公仔的粉色版本，並且可以跟2016年推出的黑色與藍色公仔湊成一套，而新款的粉色版本，神似先前Dior X KAWS所推出的公仔，想必會有許多收藏家與愛好者慕名而來。

▲粉色的毛絨公仔，讓許多人想要收藏。（圖／翻攝自IG@kaws）

▲可與2016年推出的組成一套。（圖／翻攝自IG@ddtstore）

根據KAWS本人於IG的貼文，粉色版本的毛絨公仔，將於美國東岸時間4／9中午12點於KAWSONE官網發售，也就是台灣時間4／10午夜12點，另外，香港的Ding Dong Takuhaibin，也將在台灣時間4／10下午10點至午夜12點，接受抽籤登記，並於4／15通知中籤者，喜歡的朋友，都可去官網或是Ding Dong Takuhaibin試試手氣哦！

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