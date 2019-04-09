H＆M「新娘內衣」超貼心　7顆背釦的短版蕾絲馬甲Hold住夢幻婚紗

▲搭配婚紗的內著去哪買？H＆M很貼心的推出一系列讓妳選。（圖／翻攝官網）



記者張妤瑄／台北報導

即將邁入婚禮旺季，準新娘們除了忙著看婚紗之外，肯定也在煩惱搭配用的內著，到底要穿什麼才好。

有鑑於此，快時尚品牌H＆M以「新娘內衣」為主題，推出一系列適合搭配婚紗的內著，用細緻的綢緞、精緻的蕾絲、可拆卸式的肩帶，完美搭配妳大喜之日的戰袍，且用新台幣349元～1,299元的「地攤價」直接打動妳。

H＆M的新娘內衣十分貼心，除了有一般的蕾絲內衣之外，還推出無肩帶Crop Top馬甲，採用浪漫的蕾絲面料，且長度落在上腹處，既能放置7顆背釦，強化支撐婚紗的內著之外，也有微微的塑型效果。更重要的是，還能滿足新娘必備的夢幻風格。

▲7顆背釦的蕾絲馬甲，絕對能穩定支撐婚紗重量。（圖／翻攝官網）



新娘也能挑選「連身款」應戰，舉例來說「超托高塑身緊身連身衣」，有些微雕塑腹部與臀部的效果，且連身內衣穿在婚紗內，對害羞的新娘來說更是一大福音，在婚秘協助換裝期間，不會尷尬不自在，能坦坦蕩蕩的換裝更衣。

▲連身款讓害羞的新娘，能更自在換裝。（圖／翻攝官網）



如果不追求微雕塑的效果，也有最平實的款式，無肩帶內衣一次推出五色，黑、白、深＆淺米色、深梅紅色，讓妳隨興搭配婚紗。一字排開超多款式，最終當然還是看婚紗的設計挑選囉！

▲一般款也有很多顏色可以選擇。（圖／翻攝官網）



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另外，針對舉辦單身趴的準新娘，也推出蕾絲綢緞浴袍、蕾絲綢緞睡衣等，跟閨蜜開趴時也能留下美照紀念。

▲單身趴需要的質感睡衣，也都準備好了！（圖／翻攝官網）