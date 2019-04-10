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33年前設計重出江湖！TOMMY HILFIGERＸ可口可樂太俏皮　你「可」了嗎？

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▲看似當代潮流的設計，其實是33年前設計的復刻系列。（影／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

美國時尚品牌TOMMY HILFIGER旗下TOMMY JEANS近日與可口可樂（Coca-Cola®）推出聯名款，重新將33年前的設計召喚出來，將80年代當時的流行元素再次用上，紅色的經典可口可樂、藍色的可樂、綠色的可樂等，彩色的可口可樂一字排開，給人歡樂與青春的氣息。看完後，你「可」了嗎？

▲▼ TOMMY JEANSＸ可口可樂（Coca-Cola®）。（圖／TOMMY HILFIGER提供）

▲▼ TOMMY JEANSＸ可口可樂（Coca-Cola®）。（圖／TOMMY HILFIGER提供）

▲TOMMY HILFEGER早在1986年就與可口可樂玩聯名，當時推出後還掀起一股風潮。（圖／品牌提供）

80年代，可口可樂與條紋都是當時最酷的元素，Tommy Hilfiger先生當時成為史上第一個為可口可樂設計服飾的品牌，把服飾與流行文化結合，在1986年時寫下里程碑。時隔33年後，雙方再度攜手，復刻當時的設計，向當時先驅時刻致敬。

▲▼ TOMMY JEANSＸ可口可樂（Coca-Cola®）。（圖／TOMMY HILFIGER提供）

▲▼ TOMMY JEANSＸ可口可樂（Coca-Cola®）。（圖／TOMMY HILFIGER提供）

▲▼ TOMMY JEANSＸ可口可樂（Coca-Cola®）。（圖／TOMMY HILFIGER提供）

▲時隔33年後重出江湖，這些設計照樣青春活潑，沒隨著時代而褪色。（圖／品牌提供）

細瞧這系列設計，大膽的色彩、大色塊的拼接、大大的可口可樂Logo點題，打造出時下流行的運動潮流風格，與1986年的前衛時一樣的歡樂、一樣的青春，輕輕鬆鬆就能讓人一秒愛上。舉例來說，彩色的可口可樂字樣，或是結合藍紅白條紋，呼應美國國旗的造型，都有強烈記憶點。

▲▼ TOMMY JEANSＸ可口可樂（Coca-Cola®）。（圖／TOMMY HILFIGER提供）

▲▼ TOMMY JEANSＸ可口可樂（Coca-Cola®）。（圖／TOMMY HILFIGER提供）

▲彩色Logo、紅白藍條紋都相當經典啊！（圖／品牌提供）

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此復刻系列共16款設計，包含9款短袖T-Shirt、1款短褲、1款連帽上衣、一款拉鏈運動上衣、2款長袖Polo衫，價格介於新台幣2,380元～5,980元之間。

▲▼ TOMMY JEANSＸ可口可樂（Coca-Cola®）。（圖／TOMMY HILFIGER提供） ▲▼ TOMMY JEANSＸ可口可樂（Coca-Cola®）。（圖／TOMMY HILFIGER提供）

▲T-Shirt、短褲，售價NT$2,680元。（圖／品牌提供）

▲▼ TOMMY JEANSＸ可口可樂（Coca-Cola®）。（圖／TOMMY HILFIGER提供） ▲▼ TOMMY JEANSＸ可口可樂（Coca-Cola®）。（圖／TOMMY HILFIGER提供）

▲拉鏈上衣、T-Shirt，（依序）售價NT$5,980元、NT$2,680元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

TOMMY HILFIGER, TOMMY JEANS, 可口可樂, Coca-Cola®, Coca-Cola, 聯名
fashion.net

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