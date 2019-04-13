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5星座錯把「曖昧」當「交往」　雙魚座窒息的付出斬桃花

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▲▼。（圖／翻攝加油吧！威基基JTBC官網）

▲曖昧與愛情傻傻分不清，付出全部後才後悔，早已來不及。（圖／示意圖／翻攝加油吧！威基基JTBC官網，以下同）

編輯／Rose

「曖昧」是愛情中美好又可恨的階段，若即若離的互相試探，在日復一日的生活裡的確能帶來不少樂趣，但曖昧久了，不免讓人很疲乏，且這種關係宛如另一半的相處方式，隨著時間更會讓人混淆，誤以為「已交往」。

以下5星座要小心，別誤以為兩人關係已經是另一半，為曖昧對象赴湯蹈火不自知，跌倒才知道痛啊！

▲▼。（圖／翻攝加油吧！威基基JTBC官網）

▲曖昧是個有趣的時期，但若要進一步，建議還是說開更好。（圖／翻攝加油吧！威基基JTBC官網）

第五名：天秤座

天秤座容易被外在吸引，且由於對交友始終保持開放的心，常常誤會曖昧＝真愛，只要關係又往前進一步了，就覺得是真正的愛情，因此容易因誤會而跌倒受傷。想要避免摔得太慘重，就要先告訴自己關係好不等於愛情，就只是關係好XD別陷得太深、太快。 

▲▼。（圖／翻攝加油吧！威基基JTBC官網）

▲天秤座常會因為雙方關係好，而誤會這是真愛。（圖／翻攝加油吧！威基基JTBC官網）

第四名：處女座

處女座熱愛玩曖昧的遊戲，雖然心中分得清真愛與曖昧的差別，但卻總是想透過曖昧過程想像未來，猜想著兩人未來的可能。心中的想像太多，猶豫不前，反而是造成情路不順的主因，其實只要「好好把握」當下，才更有可能收穫真愛。

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▲處女座常在曖昧時想像未來，但想多了，兩人的距離會漸行漸遠，把握真下才是真的。（圖／翻攝加油吧！威基基JTBC官網）

第三名：雙子座

雙子座在愛情上是很善變的，而且像個孩子，總帶著長不大的感覺，單純、天真，偶爾配點惡趣味。面對愛情時，雙子們很容易誤會曖昧狀態時的感情濃度，誤以為已經山無稜、天地合、才敢與君絕，實際上，對方就覺得「只是曖昧」而已！

▲▼。（圖／翻攝加油吧！威基基JTBC官網）

▲雙子座面對愛情太單純，常會把曖昧誤會成以交往。（圖／翻攝加油吧！威基基JTBC官網）

第二名：牡羊座

牧羊座是一根腸子通到底的星座，不擅長玩模糊不清的遊戲，「曖昧」這種若有似無的狀態，對牡羊們來說更是完全無法接受。通常牡羊們對愛情是很主動的，鎖定好目標，直線前進，絕對要把對方拿下！但就是這種直線思考的腦袋，容易讓他們以為「曖昧」＝「已交往」。

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▲牡羊座很難接受混屯不清的狀態，但若對方不是這種類型，容易產生認知差距。（圖／翻攝加油吧！威基基JTBC官網）

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第一名：雙魚座

浪漫的雙魚座，時常把「曖昧」誤會成「已交往」，為了曖昧對象赴湯蹈火、義不容辭，殊不知對方根本還沒定下心來。即使有機會邁入交往的狀態，也很容易因為雙魚們窒息的愛而嚇跑；倘若本來就還在觀望中的對象，則直接被判出局，封鎖不聯絡。

▲▼。（圖／翻攝加油吧！威基基JTBC官網）

▲雙魚座的浪漫因子，讓她在愛情裡常會以為誤會「曖昧對象」的感情而受傷。（圖／翻攝加油吧！威基基JTBC官網）

關鍵字：

星座, 愛情, 兩性, 感情, 另一半, 曖昧, 男朋友, 女朋友, 戀人, 情侶, 曖昧對象
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