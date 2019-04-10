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鋼彈ＸSEIKO聯名潛水錶！元祖配色超搶手　台灣僅限量25只

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編輯／Duke

日本超夯TV動畫《機動戰士鋼彈》於今年滿40周年，而代理周邊商品的BANDAI（萬代），除了推出模型以外，還與SEIKO（精工）合作，推出3種聯名錶款，分別為Prospex系列以及LX系列，並且皆為全球限量，其中的一款全球限量300只，而台灣只有25只，可說是非常搶手，下面就帶各位介紹，這次的主角吧！

▲機動戰士鋼彈。（圖／翻攝自SEIKO官網）

▲SEIKO機動戰士鋼彈系列。（圖／翻攝自SEIKO官網）

最讓人期待的一款就是元祖的鋼彈配色，運用LX系列為模板，設計上，採用藍紅黃的顏色設計，並刻上了「RX-78-2」的標記，購買這只錶款，還會附上鱷魚皮錶帶，所以價格會比較高，售價為台幣195,000元，全球限量300只，台灣部份，分配到25只。

▲機動戰士鋼彈。（圖／翻攝自SEIKO官網）

▲非常搶手的元祖鋼彈配色。（圖／翻攝自SEIKO官網）

▲機動戰士鋼彈。（圖／翻攝自SEIKO官網）

▲這只LX系列錶款，一定要收藏。（圖／翻攝自SEIKO官網）

另外2款，分別為紅色的夏亞紅色彗星款、綠色的量產型薩克款，這2款皆為潛水錶，並運用鋼彈身上的顏色為設計主題，而在包裝與設計上相同，兩者只差在顏色而已。大家最關心的售價為台幣120,000萬，全球限量1,000只，台灣部份，分配到各50只。

▲機動戰士鋼彈。（圖／翻攝自SEIKO官網）

▲左邊為夏亞紅色彗星款，右邊為量產型薩克款。（圖／翻攝自SEIKO官網）

▲機動戰士鋼彈。（圖／翻攝自SEIKO官網）

▲精美的包裝設計。（圖／翻攝自SEIKO官網）

▲機動戰士鋼彈。（圖／翻攝自SEIKO官網）

▲機動戰士鋼彈。（圖／翻攝自SEIKO官網）

▲2款皆運用鋼彈的造型設計。（圖／翻攝自SEIKO官網）

這次的機動戰士鋼彈 X SEIKO聯名錶款，將迎來2波的發售，其中，Prospex系列的夏亞紅色彗星款、量產型薩克款，會在4／12於SEIKO旗艦店限定販售，而LX系列的元祖鋼彈配色，預計在2019年的8月於SEIKO限定店家販售，不過，目前沒有限定店家的消息，喜歡的朋友，可能要等待後續的消息了。

販售店家

台北信義威秀旗艦店（台北市信義區松壽路18號）

台北中和環球購物中心旗艦店（新北市中和區中山路三段122號）

台北西門旗艦店（台北市萬華區西寧南路121號）

高雄夢時代購物中心旗艦店（高雄市前鎮區中華五路789號）

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關鍵字：

機動戰士鋼彈, BANDAI, SEIKO, 精工, 元祖鋼彈, 潛水錶, 全球限量, 量產型薩克, 聯名
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