每天兩分鐘一周腰圍-4公分！兩步驟速效瘦肚，懶人快學

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編輯／JJ 圖、影／Lee&Helia授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權、翻攝自Unsplash

這幾天氣溫突然就破30度了，可見夏天來臨的速度比想像中還快很多，又是準備穿背心、短褲、比基尼的季節，但是冬天吃得胖胖的還不敢見人怎麼辦？別擔心！這邊有一個速效瘦肚的方法，一天只要兩分鐘，7天後腰圍就小4公分！只有兩個簡單動作而已，不妨就來試試看吧！

日本瘋傳的瘦腰大法：UP＆DOWN體操

這組體操標榜的是持續做7天腰圍就能減少4公分，有位原本就比較圓潤的日本女生，持續做了7天，腰圍竟減少多達8公分！可見這體操針對大肚型的肥胖，是非常有效的。台灣YouTuber Lee便效仿UP＆DOWN體操，挑戰連續做一周，並驗收成果。

STEP1. 向上伸展

雙腳腳跟併攏，稍微張開至60°左右，接著兩手合十，伸直向上伸展，伸到最高～腳尖同時踮起，踮到最高～保持5秒鐘，慢慢回到原位。總共重複五次。

STEP2. 開腿深蹲



兩腳張開要比肩膀寬，腳尖稍微朝外，自然、舒服的方向即可，大約朝外30°左右，膝蓋朝腳尖的方向彎曲，緩緩的往下蹲直到大腿平行地面，記得背要保持挺挺的，不可以駝背，蹲著保持5秒，再回到原位。同樣重複五次。

Lee在連續做了7天之後，要來驗收成果了，腰圍比一週前小了3公分！雖然不到標榜的4公分，他認為這次挑戰是失敗收場，但其實3公分也很多了！褲子可以小穿一號，而且從下圖可以看出來，視覺上的差別也很大！相信如過繼續做下去，搭配飲食的調整，就會有更明顯的效果，所以在去海邊玩之前趕快來做體操吧！

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