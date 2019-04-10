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LEGO擊敗Apple！以年收台幣1650億元成為消費者超級品牌榜首

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編輯／Duke

各位朋友應該有看過許多排行榜，像是最有價值的品牌或是最賺錢的公司等，而美國科技公司Apple（蘋果）常常位於榜單的第一名，不過，根據英國公佈的資料，英國10大消費者超級品牌的第一名，竟然不是Apple，而是LEGO（樂高），到底為什麼Apple會被超越？下面就帶各位介紹。

▲英國消費者超級品牌。（圖／翻攝自蘋果官網、LEGO官網）

▲Apple第一名的寶座被超越了。（圖／翻攝自蘋果官網）

英國所公佈的10大消費者超級品牌，第一名為LEGO，成功擠下Apple、Coca-Cola（可口可樂）、Rolex（勞力士）等品牌，順利拿下第一的寶座，其中，LEGO的年收入增長4％，達到美金55億元（約台幣1650億元），而LEGO在英國會有如此亮眼的表現，是因為LEGO以不同的主題商品與電影產業，獲得英國消費者的青睞，進而成為第一名。

▲英國消費者超級品牌。（圖／翻攝自蘋果官網、LEGO官網）

▲LEGO推出許多不同主題的產品，吸引消費者。（圖／翻攝自LEGO官網）

▲英國消費者超級品牌。（圖／翻攝自蘋果官網、LEGO官網）

▲並且有推出動畫電影，滿足所有客層的需求。（圖／翻攝自LEGO官網）

而完整的排名依序為

1.LEGO

2.Apple

3.Gillette（吉列）

4.Rolex

5.British Airways（英國航空）

6.Coca-Cola

7.Andrex（衛生紙品牌）

8.Mastercard（萬事達卡）

9.Visa（信用卡）

10.Dyson（戴森）。

看完這份榜單，清楚了解到，為什麼LEGO可以在英國拿下第一名，其實，靠得就是行銷活動以及產品多樣化，對榜單有興趣的朋友，可以上Superbrands UK官網看看哦！

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關鍵字：

英國, 蘋果, Apple, 樂高, LEGO, 超級品牌, 可口可樂, 勞力士, 消費者
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