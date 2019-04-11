在百年古城看夜櫻燈光秀實在太浪漫　京都夜櫻名所三選必收

春櫻正好花燦爛，粉紅緩緩撒上京都的街頭，一株株的櫻浪漫如同被點上季節的色彩，集體在一夜之間接續綻放，古色古味的京都街道上，瀰漫著一股名叫浪漫的氣氛。

而日的春櫻粉嫩如此，暮的夜櫻也不僅於此。善於營造氣氛的古都人，把櫻氣氛的爛漫延續到夜晚，在一期一會的夜間限定時光裡，依著花型、花姿態、花容貌，打上了光映照的夜櫻燈光，京都的夜，也跟著繽紛了起來，密會一場期間限定的如夢似幻夜櫻時光，成了熟知京都的人才懂得的夜間風雅韻事。

在 Instagram 查看這則貼文 Kyoto L’Elisir caede（@kyoto_lelisir_caede）分享的貼文 於 PST 2019 年 3月 月 9 日 下午 8:30 張貼

夜櫻的爛漫，該從二条城漫遊起，城內超過50種櫻品種與300株櫻花樹接力開花，夜晚，重要文化財的唐門等歷史建築物，隨著魔幻時光湛藍暮色之時，打上了耀眼之光，霎時夢幻夜櫻低垂依附，建築與櫻共構出一派的秘境與綺麗之美，足以一感古都文化起源的氣勢滂礡，走在櫻花間感少的不僅是浪漫，更是遙想著德川家的榮枯興衰。

DATA：

二條城櫻花祭2019

夜櫻期間：2019年3月21日～4月14日

地 址：京都市中京區二條通運河西入ル二條城町

開放時間：18:00～21:00

門 票：夜間點燈門票600円（日間需另購票）

在 Instagram 查看這則貼文 @mochaandkiss 分享的貼文 於 PDT 2017 年 4月 月 19 日 下午 6:59 張貼

另一處幽靜賞夜櫻之處，是擁有1200年歷史的平野神社。悠悠然佇立已超過千年的神社，神紋即為櫻花，自古就有著「櫻花神社」之稱。花山天皇在平安中期時代，在神社境內植下數千棵櫻花，自此後春季時便是櫻花盡情璀璨綻放之季，花期到來，最早盛開的魁櫻、八重紅枝垂櫻、染井吉野櫻等許多稀有的櫻花品種接力綻放，共60種約400棵櫻花樹陸續盛開，賞櫻期更長達一個半月之久，仙氣飄飄如同櫻花海一樣，如夢似幻。

4月更舉行夜間點燈活動，把開得正璀璨的夜櫻姿態點綴交疊佐以光影，如同在春的夜晚吟唱一場春的風物詩。

DATA：

平野神社

夜櫻期間：2019年3月25日～4月20日

地 址：京都市北區平野宮本町1 營業時間：18:00～22:00

門 票：免費

私心最愛的夜櫻是隱密於京都一隅的知恩院，院內的知名庭園，友禪苑在櫻花季期間，夜晚暮色之時點上盞盞燈光，池泉式庭園加上枯山水造景在櫻花及燈光點綴下，讓櫻花投影至枯山水上，婀娜多姿的姿態如同在枯山水上結構出另一幅動人的畫。還可在華麓庵內，享用夜間限定的茶席，眼底是夜櫻令人屏息的美艷，安安靜靜一邊享用抹茶及和菓子，漫下心來感受夜櫻的侘寂美。

在 Instagram 查看這則貼文 海音院 テラオ（@teraokaionin）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 26 日 下午 1:53 張貼

DATA：

知恩院

夜櫻期間：2019年3月29日～4月7日

地 址：京都市東山區林下町400

營業時間：17:45～21:30 (21:00最後入場)

門 票：500円

TEXT／BY AFRA DING 與 VIVI SU PHOTO／京都市台灣推廣事務提供、IG

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