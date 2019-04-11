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原來美容油那麼好用！春夏油保養的「5個」提案

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▲▼春夏油保養的5種提案。（圖／翻攝自Pinterest、品牌提供）

▲春夏別怕用油，美容油一年四季都可以使用。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

肌膚總是乾乾的不好上妝，，該怎麼辦呢？肌膚這時缺乏不只是水，更是油分。美容油不是秋冬才能用，更是春夏的保養好物。好油能夠幫助鎖住水分，利用細胞間隙的親脂性，油相保養更能深入肌膚底層，學會用油，可以為美肌帶來意想不到效果，以下5種方法不如試試看！

▲▼春夏油保養的5種提案。（圖／翻攝自Pinterest、品牌提供）

▲混入粉底打造光澤感底妝。

美容油+粉底液

取出適量的粉底液，加入一滴美容油，這樣混合上妝能使底妝更為服貼，打造光澤感肌膚，油性肌膚請斟酌用量使用，搭配美妝蛋或是海綿使用，能使上妝事半功倍。

▲▼春夏油保養的5種提案。（圖／翻攝自Pinterest、品牌提供）

▲依照肌膚需求調整美容油比例。

美容油+精華液

當肌膚乾荒時，可以將手邊美容油混入慣用的精華液或乳霜之中，比例可以依照喜好調整，藉油分來柔軟角質，搭配提拉按摩手勢，能使保養發揮最大值。接著化妝棉沾取化妝水擦拭肌膚，乾荒肌就變得明亮水嫩。


美容油+溫水泡澡

討厭太滋潤的身體乳霜，不妨在泡澡時加入幾滴美容油，泡澡同時滋養肌膚，養出柔滑膚觸，如果身體肌膚太乾，只需局部再疊上身體乳液就足夠。

▲▼春夏油保養的5種提案。（圖／翻攝自Pinterest、品牌提供）

▲清爽質地即使單抹也不需擔心。Melvita 百合花姸亮白雙效露，50ml ，1,580元。

上妝急救保養

市面上推出的美容油，親膚好吸收，當覺得肌膚倦怠，什麼都吸收不了時，可以取適量按摩於全臉肌膚，使肌膚飽滿有光澤，恢復好氣色。

▲▼春夏油保養的5種提案。（圖／翻攝自Pinterest、品牌提供）

▲美容油是很好的應急保養品。

當作髮油或指緣油

頭髮乾荒或是指緣乾燥時的急救好物，取適量的美容油抹在乾荒處，即能瞬間解救，更能加入幾滴在保濕噴霧中，化身精油噴霧讓保養效果更加乘。

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關鍵字：

美容油, 油保養, 春夏
fashion.net

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