【奧斯塔羅】該前進或後退？目前卡關的關係能改善嗎？

我們常常處於某段關係中

前進或後退都不對

也深怕每一個動作

都會影響關係的改變

如果你在某段關係中動彈不得

那就跟著奧斯老師一起來看看

目前卡關的關係有轉圜的餘地嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇這組牌的朋友，目前這段關係要獲得改善，奧斯覺得機會滿大的，而這樣的關係，代表的是踏實與實際的狀況，因此不難發現，目前卡關的關係，尚有轉圜的餘地，不過，奧斯要提醒你，這樣的牌組點出的是踏實的涵義，就某一部分來說，你比較杞人憂天一點，而這樣關係自然發展下去，還是可以獲得改善，奧斯不建議你不要做無謂的動作，因為這樣牌組，是要你做該做的事，如此一來，這樣的關係就能獲得解決喔！

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選擇這組牌的朋友，短時間內，看不出有任何轉圜的餘地，畢竟，這樣的牌組代表受困與束縛，所以目前的關係想要獲得改善，奧斯會說比較困難一點，不過，若目前的問題，不足以影響到你的情緒，奧斯會建議你，不妨稍稍的逃避一下，話雖如此，這樣的牌組點出有部分的問題來自於你自己的束縛，所以你不需要立刻解決問題，但狀況要是沉澱的差不多了，就必須主動解決問題囉！

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選擇這組牌的朋友，目前卡關的關係，不會持續太久，這樣的牌組代表貴人運勢，或是朋友相助，所以目前的關係，如果有卡關的狀況，都是可以獲得周遭朋友的幫助，不過，奧斯要勸你，必須要改一下自己的個性，不要討厭向別人求助，不然總是卡在自己的小劇場裡，對事情也不會有太大的幫助，可以試著打開心房，問問周遭朋友，目前的狀況，才有機會順利解決喔！

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選擇這組牌的朋友，目前卡關的關係要獲得改善，機會有點渺茫，這樣的牌組代表爭執或價值觀的落差，老實說目前這件事，一定是卡你的面子或是想法上，因為你不想當低頭求和的人，或許這件事並沒有做錯，但奧斯會說，如果目前的狀況，只要你放下身段就能解決，何必這樣呢？其實，適時的低頭求和，並不是懦弱的表現，是代表你重視這段關係，所以奧斯要說，面子值不了多少錢，要是你很在意對方的話，那就低頭求和吧！

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