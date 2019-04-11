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【奧斯塔羅】該告白嗎？目前心儀對象對我有好感嗎？

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▲目前心中這對象對我有好感嗎。（圖／奧斯塔羅提供）

如果你們正處於曖昧的關係
或是你心裡有心儀的對象
但不知道對方對你有沒有興趣

那就趕快快跟著奧斯老師師一起來看看
目前心中這對象對我有好感嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇這組牌的朋友，目前你心儀的對象，對你的好感度不高，畢竟這樣的牌組代表休息與沉澱，奧斯會說目前這對象沒有情感上的想法，如果他剛好結束一段關係或是忙於工作，那就更加貼切了，或許目前的對象正在觀察你，不過，他可能還想保持單身一陣子，雖然不是完全沒有意願跟你談戀愛，只是目前感情對他來說不是第一順位，因此奧斯會建議你，目前還是以朋友的關係相處會比較好。

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選擇這組牌的朋友，目前要談戀愛的話，需要多加努力，並不是對方對你沒有好感，而是這樣的牌組代表情感與觀察，所以對方還處於觀察的階段，並且還在思考你是不是個好對象，所以這段時間裡，你必須要好好努力，並且聽聽他對感情的想法，或是另一半的條件，在朝這個方向去努力，並適時的做球給他，上述的事情都做到的話，奧斯會說再一起的機率滿高的，所以測完占卜，趕快去和對方聊聊吧！

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選擇這組牌的朋友，目前對方對你的想法以及好感度都很不錯，這樣的牌組代表感情與目標，所以奧斯要說，如果你也對目前的對象有好感，那就要更積極把握，而且有把握住的話機會非常大，所以對方有約你出去，或是雙方侃侃而談，那就要趕快表示心意，才有機會脫離單身喔！

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選擇這組牌的朋友，要與心儀的對象談戀愛，奧斯會說機會滿渺茫的，畢竟，這樣的牌組代表等待與寂寞，如果你們目前有些曖昧，奧斯會建議你靜觀其變會比較好，因為對方似乎有其他的對象正在追求，除非你確定對方的心意，不然別太衝動會是最佳選擇，如果你是暗戀中的朋友，奧斯勸你可以放棄了，因為牌組所點出的等待與寂寞，也代表對方不會對你有感情上的想法，所以先當個朋友就好囉！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
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