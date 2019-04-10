姐妹對決！温貞菱背殺PK連俞涵水蛇腰　美炸HM環保系列4/10開賣



▲CONSCIOUS EXCLUSIVE春季系列搶先逛。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

温貞菱、連俞涵這對私下關係很好的閨蜜，日前均搶先穿上4/10全球開賣的H＆M CONSCIOUS EXCLUSIVE春季系列新裝，分別將圖騰洋裝、花卉印花襯衫穿上身，展現浪漫風格。温貞菱洋裝背後有挖背設計，露出一小塊美背；連俞涵則穿腰間扭結短版襯衫，露出水蛇腰。

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▲温貞菱、連俞涵搶先穿上H＆M CONSCIOUS EXCLUSIVE春季系列新裝。（圖／品牌提供）



CONSCIOUS EXCLUSIVE系列是H＆M推動服飾業永續發展的重要一步，今（4/9）舉辦2019春季系列預覽會，從大自然汲取靈感，以湖水綠、淺棕色、金色等大地色系為主調，浪漫帶點張力的設計，搭配新推出的鳳梨葉、柳橙纖維、藻類再生材質打造新系列，再次打開人們對服裝材質的想像

▲本季新推出的有鳳梨葉、柳橙纖維、藻類再生材質。（圖／品牌提供）



鳳梨葉纖維植物皮革Piñatex®，能成為天然皮革的替代品，系列中其中一款主打款印花銀色皮衣，就採用珊瑚粉紅圖騰面料拼接Piñatex®皮革，塑造成西部風格的設計，並延伸到短裙與牛仔靴上。以這款皮衣來說，一件要使用16公斤的鳳梨葉才能製成。

▲鳳梨葉纖維植物皮革Piñatex®，能成為天然皮革的替代品。（圖／品牌提供）



另外，在2015年獲得變革大獎的Orange Fiber®柳橙纖維，能製成仿絲質感，終於在今年正式量產，正式成為CONSCIOUS EXCLUSIVE的再生材質，其中一款落肩平口上衣，就是用源於果汁的柑橘皮副產品Orange Fiber®柳橙纖維，做成性感的夏裝。

▲Orange Fiber®柳橙纖維能製成仿絲材質。（圖／品牌提供）



本季並從藻類生物提取原料，製作成BLOOM™ 植物彈性泡棉，採用此原料製作成一雙沙灘拖，可以淨化100公升的海洋，讓過度繁殖的藻類生物，有其他更多的可能性。系列中其他永續材質包含：再生聚酯纖維、有機棉、有機亞麻、真絲、TENCEL™ 天絲棉、再生塑膠、再生玻璃與再生銀。

▲CONSCIOUS EXCLUSIVE推出許多能應對特殊場合的設計，本季以輕鬆點的晚裝長洋裝呈現。（圖／品牌提供）



該系列全球僅有100間專賣店販售，台北微風松高專賣店明起開賣，47款設計價格介於新台幣799元～9,999元，其中13款設計是網路獨家。

▲全球僅100間專賣店販售，台北微風松高店4/10正式開賣。（圖／品牌提供）



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CONSCIOUS EXCLUSIVE系列以往每年推出一季，自去年（2018）起每年推出兩季，但春夏仍是重點。由於該系列過往都會推出禮服，因此還有藏家專門收藏此系列，舒淇當年婚紗照就穿該系列入鏡。

▲CONSCIOUS EXCLUSIVE系列，有許多禮服感設計，吸引許多消費者關注。（圖／品牌提供）

