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「騙男友素顏過夜」日本彩妝24h cosme台灣開賣！　主打24小時不卸妝都ＯＫ

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▲台隆手創館母親節促銷。（圖／台隆手創館提供）

▲台隆手創館引進24h cosme日本彩妝品牌。（圖／台隆手創館提供、翻攝品牌官網）

記者蔡惠如／台北報導

在日本以全天然作為主打的少女系化妝品24h cosme，在台默默累積不少粉絲，廠商號稱不含界面活性劑、防腐劑、人工香料與人工色素，即使「24小時不卸妝也OK」，還被對岸網友暱稱為「騙男友素顏過夜神品」，現由台隆手創館引進在台正式開賣，售價從390元起到1,480元。

▲台隆手創館母親節促銷。（圖／台隆手創館提供）

▲24f肌膚友善礦物唇頰膏，可當唇膏也可當頰彩，售價590元。

台隆表示，看準要求成分天然與敏弱肌族群，引進針對原料素材下功夫、且市場評價高的品牌，24h cosme強調不用卸妝產品，使用一般洗面乳就可輕鬆卸妝，只要洗臉就可以，獨家在台開賣，引進產品包括粉餅組、粉底棒、飾底乳等底妝類，以及唇頰膏、眼影等彩妝，囊括日本當地95%的商品。

▲台隆手創館母親節促銷。（圖／台隆手創館提供）

▲24h肌膚友善礦物粉底棒，售價590元。

以在日本熱銷的「肌膚友善礦物粉底棒」為例，官網售價含稅為1,944元日幣，約為台幣536元，台灣販售定價為590元，價差約10%。

此外，針對即將來臨的母親節，台隆手創館另推出隨身紫外線消毒系列，包括消毒盒、消毒蓋，以及紫外線消毒器，消毒盒可放入首飾、奶嘴等小物品，便可透過LED紫外線進行殺菌，消毒蓋則直接蓋上餐具或杯口，就能開啟消毒，而紫外線消毒器則透過手持照射，即使住飯店或外宿其他空間，都能進行簡單消毒，售價從1,280元至3,490元不等。

▲台隆手創館母親節促銷。（圖／台隆手創館提供）

▲多功能消毒蓋，售價1,790元，特價1,490元。

▲台隆手創館母親節促銷。（圖／台隆手創館提供）

▲紫外線消毒盒，售價2.490元，特價1,980元。

▲台隆手創館母親節促銷。（圖／台隆手創館提供）

▲紫外線消毒器X5，售價3,490元，特價2,790元。

台隆手創館針對母親節，首度推出滿千送百回饋，4／11至4／14單筆消費滿2,500元送200元抵用券；5／1至5／12單筆消費滿3,000元送200元抵用券、滿5,000元送300元抵用券。

關鍵字：

台隆手創館, 彩妝, 母親節, 滿千送百, 24h cosme
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