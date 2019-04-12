春季超夯5雙聯名鞋！荊棘NMD重出江湖、Nike勾勾變立體了

編輯／Duke 圖／翻攝自Sneakernews、StockX

Nike與Adidas，每年的春季固定會推出許多鞋款，幾乎都是一些聯名鞋款，而近期與Nike聯名的品牌就有Atmos、Clot等；而Adidas聯名的則有BAPE（A BATHING APE®）以及NBHD（NEIGHBORHOOD），眾多鞋款的推出，給了各位朋友更多的選擇，今天就帶各位介紹吧！

1.Nike X Clot Air Max 97／Haven

由陳冠希所創立的品牌Clot，以混血姿態，重新塑造這雙鞋，其鞋面為2000年推出的Nike Zoom Haven，而鞋底為Air Max 97的大底，據悉該鞋款將於5月發售。

2. Nike X Heron Preston Air Max 720／95 By You

同樣是一雙混血鞋款，由設計師Heron Preston所打造，是一雙結合Air Max 720與Air Max 95特質的鞋款，此款將推出多個顏色，並於4／15發售。

3. Nike X CPFM Air Vapormax 2019

以CPFM（CACTUS PLANT FLEA MARKET）的獨特風格，重新定義Air Vapormax系列，並設計搶眼的Swoosh Logo，據悉將於5／14在DSM（Dover Street Market）門市發售。

4. BAPE X NBHD X Adidas POD-S3.1

其鞋面採用黑白陰陽迷彩的設計，並將BAPE與NBHD的經典標誌結合，置於迷彩中，其中，還在鞋款的側邊，加入了BAPE的鯊魚設計，而後方則有3方聯名的Logo，該鞋款將於4／19在Adidas指定零售店與官網發售。

5. BAPE X NBHD X Adidas NMD_TS1

使用經典鞋款NMD為藍本，加入非常特別的荊棘迷彩，設計部份，則是將前端置入NBHD與BAPE字樣，並有2個牌子的發源地東京，該鞋款同樣於4／19在Adidas指定零售店與官網發售。

這2個品牌同時推出了許多聯名鞋款，進而滿足各位朋友，並且距離發售都還有一段時間，喜歡的朋友，可以先決定要買哪一款囉！

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