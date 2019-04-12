BVLGARI x 藤原浩聯名公開完整10個包款　丹寧、白色經典蛇頭先加入願望清單

編輯／Duke 圖／翻攝自BVLGARI JAPAN

日本潮流教父藤原浩，對於潮流圈有巨大的影響，近年，他也不斷擴張版圖，將潮流的元素帶到精品上，從2017年的LV（Louis Vuitton）X Fragment Design就可以看出來，而藤原浩與BVLGARI（寶格麗）的聯名，也在最近公佈完整的系列，下面就帶各位介紹吧！

▲藤原浩公佈完整的系列。

這次的合作，共帶來2個系列，分別為「BB FRAGMENT」以及「Serpenti」，而「BB FRAGMENT」系列，主打雙方簡約設計的Logo圖案；而「Serpenti」系列，則以經典「蛇頭」結合「閃電」標誌，來呈現「Serpenti」系列包款。

▲主打簡約Logo的BB FRAGMENT系列托特包，售價為日圓180,000元（約台幣50,400元）

▲主打經典蛇頭的Serpenti系列肩背包，售價為日圓235,000元（約台幣65,800元）。

BVLGARI X Fragment Design的聯名系列，將帶來眾多的單品，包括手提包、肩背包、托特包、錢包、配件等，其中「丹寧材質」的包款成為本次合作的最大亮點。

▲丹寧材質Serpenti系列手提包，售價為日圓260,000元（約台幣72,800元）。

▲丹寧材質的Serpenti系列肩背包，售價為日圓235,000元（約台幣65,800元）。

▲丹寧材質的Serpenti系列肩背包，售價為日圓295,000元（約台幣82,600元）。

▲Serpenti系列肩背包，售價為日圓105,000元（約台幣29,400元）。

▲BB FRAGMENT系列托特包，售價為日圓165,000元（約台幣46,200元）。

▲BB FRAGMENT系列手拿包，售價為日圓120,000元（約台幣33,600元）。

▲BB FRAGMENT系列長夾，售價為日圓73,000元（約台幣20,440元）。

▲BB FRAGMENT系列名片夾，售價為日圓34,000元（約台幣9,520元）。

▲左邊為吊飾，售價為日圓27,500元（約台幣7,700元），右邊為手飾，售價為日圓39,500元（約台幣11,060元）。

▲左邊為絲巾，售價為日圓23,000元（約台幣6,440元），右邊為絲巾，售價為日圓18,000元（約台幣5,040元）。

▲圍巾，售價為日圓29,000元（約台幣8,120元）。

BVLGARI x 藤原浩為日本限定系列，完整單品將於6／5在日本大阪的阪急百貨梅田總店、東京阪急百貨紳士館搶先發售，並於6／12在BVLGARI官網發售。

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