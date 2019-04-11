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宋茜「彩色穿搭」超逆齡　1招掌握協調搭配關鍵點，女生都該學

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▲▼宋茜香奈兒穿搭。（圖／翻攝宋茜吧、鳳凰網時尚微博）

▲宋茜現身機場時，穿最火的香奈兒CHANEL－PHARRELL膠囊系列出現。（圖／翻攝宋茜吧、鳳凰網時尚微博）

記者張妤瑄／台北報導

宋茜是大陸演藝圈的潮流指標，對於時尚風向的敏感度極高，最新的單品當然也是立刻上身，近日她現身機場時，就立馬戴上CHANEL－PHARRELL聯名膠囊系列的綠色軟呢帽、黃色放大版腰包，用明亮的色彩宣示「春天來了」，搶眼度十足，且很有青春活潑氣息。

▲▼宋茜香奈兒穿搭。（圖／翻攝宋茜吧微博）

▲宋茜是演藝圈潮流指標，最新的流行都會出現在她身上。（圖／翻攝宋茜吧微博）

戴上一頂亮色系圓帽，網友封宋茜為「櫻桃・小丸子・茜」，也有人點評「像去春遊的小朋友」，總之這身打扮是紮紮實實的很有逆齡效果，人見人讚。

仔細數一數宋茜這身穿搭，一共有4個顏色，但卻不顯得突兀，反倒很值得讓人參考。分析這套穿著，重點就在於剛剛開賣的CHANEL－PHARRELL聯名款，一綠一黃，皆是屬於明亮鮮豔的飽和色彩，為了讓出「主場」，其他單品就要用「中性色彩」來調和。

▲▼宋茜香奈兒穿搭。（圖／翻攝宋茜吧微博）

▲▼宋茜香奈兒穿搭。（圖／翻攝宋茜吧微博）

▲宋茜戴圓帽的造型，讓她被點評為「像春遊的小朋友」，造型效果神逆齡。（圖／翻攝宋茜吧微博）

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宋茜在上半身用了白色，穿著一件VERSACE（凡賽斯）丹寧夾克呼應潮感，內搭則是簡單至上的白Tee，且整身穿搭用愛迪達（Adidas）白鞋呼應與收尾，提高一致感、降低複雜度。褲款也是穿著最基本的丹寧褲，用幾乎「無色感」的單品，將主角乖乖讓給配件，讓時尚感更上一層樓。

▲▼宋茜香奈兒穿搭。（圖／翻攝鳳凰網時尚微博）

▲▼宋茜香奈兒穿搭。（圖／翻攝宋茜吧微博）

▲宋茜身上共有4個顏色，是名副其實的「彩色穿搭」。（圖／翻攝鳳凰網時尚、宋茜吧微博）

關鍵字：

宋茜, CHANEL, 香奈兒, 菲董, Pharrell Williams, VERSACE, 凡賽斯, 時尚穿搭, 機場時尚
fashion.net

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