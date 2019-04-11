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跪求愛迪達推「露腳趾破爛鞋」！　茵聲自薦：找我當設計師

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▲來看看「這群人」茵聲描述心中的「破爛露腳趾鞋」！（圖／翻攝自ferrtsss IG、記者楊坊士攝）

記者楊坊士／台北報導

adidas Originals於11日為「反光潮鞋」NITE JOGGER辦趴，此鞋以夜間工作者為靈感，加入反光元素，日夜會有兩種不同風格。「這群人」茵聲搶先穿上，最希望品牌能再推出什麼創意設計？她天馬行空說：「腳指頭都可以看得到的破爛鞋！」說明完超實際的功用後，一旁的展榮也認同：「我會穿。」

▲這群人茵聲穿adidas Originals全新鞋款NITE JOGGER（圖／翻攝自ferrtsss IG、記者楊坊士攝）

▲茵聲曬鞋會以「擲筊」丟在地上，「它可以決定它被看的樣子！」（圖／翻攝自ferrtsss IG、記者楊坊士攝）

▲這群人展榮、展瑞穿adidas Originals全新鞋款NITE JOGGER（圖／記者楊坊士攝）

▲這群人展榮、展瑞示範如何「曬鞋」。（圖／記者楊坊士攝）

茵聲說穿球鞋、布鞋最怕腳悶，所以希望有一雙鞋能看到「腳指頭全部炸開」！她解釋：「你以為是一雙破爛鞋，但錯了，它很透氣，沒人(品牌)敢出。」還不忘毛遂自薦：「找我當設計師，很前衛，我沒有在開玩笑。」展榮補充：「鞋口可以多一點未收邊的線頭，我覺得蠻好看的，我會穿。」

▲王淨穿adidas Originals全新鞋款NITE JOGGER（圖／品牌提供）

▲王淨喜歡腳上NITE JOGGER的顏色。（圖／品牌提供）

21歲新生代女星王淨也是派對焦點，她直呼腳上的鞋款顏色非常可愛，會用什麼穿搭凸顯鞋款？她說：「我會用緊身小短裙，更凸顯腿長。」心中最會穿球鞋的女星是誰？她完全不假思索回答：「水原希子」，認為她任何鞋子都能駕馭，一穿就會翻紅。

▲adidas Originals全新鞋款NITE JOGGER（圖／品牌提供）

▲adidas Originals全新鞋款NITE JOGGER（圖／品牌提供）

▲反光設計讓NITE JOGGER在黑夜裡超搶眼！（圖／品牌提供）

1月就已經上市的NITE JOGGER，現在首度推出女款，鞋面上除了有防撕裂輕量化尼龍材質，還有網眼、麂皮等異材質拼接。特別的是在三線標誌、鞋側與後跟都加入反光設計，鞋底也有摩斯密碼，搭載招牌BOOST中底，結合前衛視覺與舒適腳感，在夜晚穿上更顯潮流態度。

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關鍵字：

adidas Originals, 王淨, 這群人, 茵聲, 展榮, 展瑞, 反光
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