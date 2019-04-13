2019年正夯「焦糖橘唇彩」！植村秀11色每款都燒、OR570南韓大缺貨

▲植村秀顯白焦糖橘唇彩。（圖／植村秀提供）

編輯／Ann 圖／植村秀提供

2019年最大勢色莫過於#焦糖橘，溫柔中帶有獨特風格，任何妝容都離不開它。 shu uemura 植村秀今年專為亞洲肌膚打造出11款焦糖橘唇彩，正適合清新活力的夏天，甚至剛開賣就在小紅書上燒慘，姐妹們手刀開搶！

shu uemura 植村秀去年夏季（2018）的【無色限唇膏】系列熱銷不斷，其中「#MLBB 茶玫瑰」可以說人手一隻。今年當然不能錯過年度主打色#焦糖橘，共推出11款超顯白唇膏。獨家調和紅色、橘色、土色等能量滿滿的大地色，就像夕陽一般溫暖，姐妹們也不用擔心土色很難駕馭，因為本次系列針對亞洲膚色設計，誰擦誰顯白。

【無色限唇膏焦糖橘限量系列】

時尚評論家 Lynn Yaeger提到：「棕色很實用,什麼顏色都能搭配，但是，橘色是一種風格，一種更棒的風格。」不管是什麼場合，橘色都是很好的搭配，無色限唇膏焦糖橘分成3個系列發售， 7色「焦糖紅橘唇」、1色「焦糖裸橘唇」、3色「焦糖土橘唇」多達11隻唇膏，所以不論是喜歡哪種風格的妳，都能輕鬆滿足。

# 焦糖紅橘 OR570

近期在小紅書上熱議的就屬焦糖紅橘#OR570 ，身為本次主打色，在南韓已經熱銷斷貨。擁有色彩豐富的柔霧感橘紅色,能夠完美襯托偏黃的亞洲膚色, 網友也公開使用心得，「黃皮擦了不蠟黃」「超顯白」。

# 焦糖裸橘 BG 946

想要氣質溫柔風，焦糖裸橘#BG946的最好的選擇，號稱將橘色、玫瑰粉、吃土色合而為一,如同剛盛開的溫柔玫瑰，卻帶有一絲堅韌。除此之外保濕力也很夠，像是潤唇膏的質地，並且不挑膚色，每個人擦都好看。

# 焦糖土橘 BG950

最後當然不能漏掉吃土色系焦糖土橘#BG950，這款是潮人最愛。姐妹們也不用擔心擦上之後氣色不好，因為融入活力橘色系之後，色彩層次相當豐富，從現在開始，在 IG上很難不被燒到！

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