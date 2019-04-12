蔡健雅站台GUCCI心繫草莓包　自爆30萬元以下不眨眼能瞬敗

記者張妤瑄／台北報導

蔡健雅今（4／12）為GUCCI Zumi系列包款發表會站台，穿著針織外套配黑色過膝百褶裙，她自認像「20年代的圖書館員」，但因搭配露趾高跟鞋，能露出仔細保養的美腿與美足，自讚「有一點性感」。

▲蔡健雅受邀擔任Zumi系列包款發表會嘉賓，自認一身穿搭像圖書館員，但有小性感心機。（圖／品牌提供）



難得在工作場合可以順便逛街，蔡健雅已對多款鞋子、包包心癢癢，她透露最想買的是Zumi包，最心動的是草莓的圖騰，但近來喜歡特殊色的她覺得酒紅色、墨綠色也都很好看。她坦言以往購物會失心瘋，喜歡就能不眨眼，現在已經有所收斂，約新台幣30萬元以內的價格，能不思考就直接買。

▲蔡健雅拎白色Zumi小型提包（NT$99,000），但她最想買的是草莓圖案的款式。（圖／品牌提供）



蔡健雅更透露自己買東西的「品味好」，常常一走進店內一眼看上的都是最貴的，她買包最重材質的高級感、容量，Zumi包能滿足她的需求，「收納的設計很聰明，可以塞很多東西，不會看起來要爆炸，又不會看起來太過巨大，還有安全釦」，是一款實用、時尚、又搶眼的包。

▲Zumi墨綠色提包（NT$105,100）、紅色提包（NT$126,200）。（圖／品牌提供）



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重視細節的蔡健雅，特別喜歡金銀雙色拼接的馬銜鍊雙G釦，「雖然以往會覺得金色、銀色要分開，但現在反而很喜歡這樣做起來的搭配」。她透露自己買東西走「一見鍾情」路線，很快就能決定，但要一個人靜靜逛，不然會很慌張。

▲Zumi黑色鍊帶包（NT$ 86,600）、鱷魚皮鍊帶包（NT$ 1,139,400）。（圖／品牌提供）