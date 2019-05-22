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遇到先閃「吵架王」星座Top 4 ！處女嘮叨才第三、第一名沒輸過

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

男女朋友、家人之間相處，總是有發生口角爭執的時候，不過這時候你是永遠吵不贏的，還是百戰百勝的那個呢？雖然很多衝突沒有勝負之分，不過這些人超會吵架，遇到他們還是先認輸吧，以下就公開吵架王星座排行榜！

Top 4 射手座

遇到射手座不開心的時候，建議先觀察局勢，因為射手總是言之有理，除非你真的惹到他，踩到他的地雷，否則不會隨便的鬧脾氣。同時也只有一句真心的道歉才能解決問題，不然絕對像爸爸一樣瘋狂講道理，直到你認輸為止。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 處女座

處女座平時不愛吵架，不過真正吵起來很少有輸的時候，因為天生的優秀語言能力，加上邏輯分析能力，總是能還原事情的始末，並且抓住對方的要害，跟你強調需要改進的地方。況且大家都知道，處女的碎念功力一流，基本上沒有回嘴的時間，論吵架這件事，思路和速度都佔上風，那你就被KO出局了。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 雙子座

雙子座本來就是語言上的巨人，從聊天交際中就是一流好手，更別說是吵架的時候了。而且個性的好強，不輕易服輸，就算是雙子錯了，他們也會扭轉局勢，努力把錯誤都合理化。再加上吵架時總是猛烈攻擊，說出許多氣話，所以說玻璃心的人，別跟雙子宣戰，你一定會受傷。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 天蠍座

天蠍座之所以榮登榜首，是因為等到戰爭開打時，怨氣已經累積許久，久到可能超乎你的想像，於是有一種，「奇怪，原來他那時候就不爽」的感言產生。並且一併把舊帳都跟你算清楚，心思細緻到無人能敵。所以天蠍座是吵架王，只是看他們想不想跟你爭到底罷了。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

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關鍵字：

星座, 運勢, 吵架, 生活, 工作, 排行榜
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