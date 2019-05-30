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男生「敢愛不敢追」的星座女Top 3 ！雙子眼光超高、第一名是地雷

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

單身的理由有千百種，不過最詭異的一種莫過於，男生不敢追妳，自己又不想追人。於是陷入了自殺式單身的窘境，以下就公開男生不敢接近的3大星座女，原來這些看似優點的特質會讓他們落荒而逃！

Top 3 雙子女

雙子座屬於典型的當「朋友」容易，當「情人」很難。因為善於交際以及優秀的異性緣，讓她們的眼光變得高不可攀，於是你很難攻佔雙子的心房，做了感動天地的事，卻好像沒感動到她一絲一毫。並且很容易會錯意，以為距離戀人不遠了，到頭來只是朋友之間的禮貌而已。所以想要追求雙子女的男性們，最好熟知對方的個性再下手。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 摩羯女

摩羯座真的是非常女漢子的星座，做事目的性很強。因為她們心裡再清楚不過，自己要的是什麼樣的人，於是羅列了條條框框來規範自己。如果一開始不滿足，就會不留情面的拒絕你。其實摩羯是單身也可以活得好好的女生，慢慢的也會忘記戀愛中需要和被需要的感覺。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 天蠍女

天蠍座是一個高冷的星座，對於不熟悉的人，擅長戴起一副誰也接近不了的面具。其實本身對於愛情有諸多渴望，但是不會隨意去認識人，於是慢慢把自己局限住，等到男性想要接近時，絕對會被她們冰冷的外表嚇住，好像聊兩句就陷入死胡同。所以一般男生絕對無法消化天蠍女，除非是下定了決心開始，否則會被打得敗興而歸。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

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關鍵字：

星座, 單身, 運勢, 愛情, 感情, 戀愛, 自殺式, 異性
fashion.net

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